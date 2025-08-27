Kalendorius
Rugpjūčio 27 d., trečiadienis
Vilnius +16°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Užsienis > Kitos šalys

TATENA branduoliniai inspektoriai grįžo į Iraną

2025-08-27 14:48 / šaltinis: ELTA
2025-08-27 14:48

Tarptautiniai branduoliniai inspektoriai po daugiau kaip septynių savaičių pertraukos grįžo į Iraną. Tarptautinės atominės energijos agentūros (TATENA) ekspertai tęs savo darbą, tačiau kol kas dar nesuderintos visos detalės tarp TATENA Vienoje ir Islamo Respublikos, interviu TV sakė organizacijos vadovas Rafaelis Grossis. Inspektoriai iš Irano išvyko po Izraelio ir JAV smūgių šalies branduoliniams objektams.

TATENA (nuotr. SCANPIX)

Tarptautiniai branduoliniai inspektoriai po daugiau kaip septynių savaičių pertraukos grįžo į Iraną. Tarptautinės atominės energijos agentūros (TATENA) ekspertai tęs savo darbą, tačiau kol kas dar nesuderintos visos detalės tarp TATENA Vienoje ir Islamo Respublikos, interviu TV sakė organizacijos vadovas Rafaelis Grossis. Inspektoriai iš Irano išvyko po Izraelio ir JAV smūgių šalies branduoliniams objektams.

REKLAMA
0

TAIP PAT SKAITYKITE:

Vyriausybė Teherane įsileido į šalį TATENA komandą prieš baigiantis Europos valstybių nustatytam terminui. Vokietija, Prancūzija ir Didžioji Britanija pagrasino atnaujinti ankstesnes JT sankcijas, jei Iranas iki rugpjūčio pabaigos nebus pasirengęs diplomatinėmis priemonėmis spręsti ginčo dėl savo branduolinės programos.

REKLAMA
REKLAMA

TATENA vadovas R. Grossis stočiai BBC kalbėjo apie pirmuosius žingsnius tarp Vienoje įsikūrusios agentūros ir Teherano. „Tai konstruktyvūs žingsniai“, – sakė jis Vienoje. Naujienų agentūros „dpa“ informacija, TATENA komanda pirmiausiai buvo nusiųsta į Irano Bušero branduolinę elektrinę, kuri nebuvo Izraelio taikinys – o ne į apgadintus Natanzo ir Fordo urano sodrinimo kompleksus. Diplomatinio ginčo ir atakų birželį priežastys yra būgštavimai, kad Iranas Natanze ir Forde gamina branduolinei bombai reikalingas medžiagas. Teheranas tai neigia.

Antradienį Ženevoje vykę pokalbiai tarp vyriausybių atstovų iš Teherano, Berlyno, Londono ir Paryžiaus baigėsi be proveržio, pranešė diplomatiniai šaltiniai. Tačiau Europos šalys esą ir toliau siekia diplomatinio sprendimo ir yra atviros pokalbiams.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų