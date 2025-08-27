Kalendorius
TV3 naujienos > Užsienis > Kitos šalys

Iranas teigia, kad neramiuose šalies pietryčiuose nukovė 13 kovotojų

2025-08-27 11:02
2025-08-27 11:02

 Valstybinė žiniasklaida trečiadienį pranešė, kad Irano pajėgos per reidą neramioje pietryčių dalyje nukovė 13 kovotojų. 

Irano vėliava (nuotr. SCANPIX)

 Valstybinė žiniasklaida trečiadienį pranešė, kad Irano pajėgos per reidą neramioje pietryčių dalyje nukovė 13 kovotojų. 

0

Teigiama, kad jie buvo grupuotės, kuri, kaip įtariama, neseniai įvykdė išpuolį prieš policiją, nariai. 

„Iki šiol Sistano-Baludžistano provincijoje nukauta 13 teroristų, dar keli buvo sulaikyti“, – valstybinės televizijos išplatintame pareiškime teigė Irano Islamo revoliucijos gvardijos korpusas (IRGC). 

TAIP PAT SKAITYKITE:

Reidai buvo vykdomi Iranšahre, Chaše ir Saravane. 

Įtariama, kad kai kurie iš žuvusiųjų buvo surengę pasalą, per kurią Iranšahre žuvo penki policininkai. Apie šį incidentą buvo pranešta penktadienį.

Su Afganistanu ir Pakistanu besiribojanti Sistano ir Beludžistano provincija yra tapusi susirėmimų su narkotikų kontrabandininkų gaujomis, taip pat su beludžių mažumos sukilėliais ir musulmonų sunitų ekstremistų grupuotėmis židiniu.

Ši provincija yra viena iš skurdžiausių Islamo respublikos provincijų. 

Sistane ir Beludžistane gyvena didelė etninių beludžių – daugiausia musulmonų sunitų – bendruomenė. Irane priešingai daugiausiai gyvena musulmonų šiitų. 

Musulmonų sunitų sukilėlių grupuotė „Jaish al-Adl“ (arab. „Teisingumo armija“) platformoje „Telegram“ pareiškė, kad prisiima atsakomybę už praėjusią savaitę surengtą pasalą. 

Iranas reguliariai praneša apie mirtinus išpuolius provincijoje, nukreiptus prieš policiją arba Revoliucinę gvardiją –  ideologinę Irano kariuomenės dalį. 

Dėl tokių išpuolių pareigūnai kaltina musulmonų sunitų kovotojų grupuotes, įskaitant „Jaish al-Adl“.

Irano pajėgos šeštadienį per kitą reidą neramioje pietryčių dalyje nužudė šešis kovotojus, teigdamos, kad jie buvo grupuotės, siejamos su didžiausiu priešu Izraeliu, nariai. 

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

