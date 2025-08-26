Australijai išsiuntus Irano ambasadorių, Teheranas žada atsakomuosius veiksmus

„Pateiktas kaltinimas yra griežtai atmetamas“, – savaitinėje spaudos konferencijoje sakė Užsienio reikalų ministerijos atstovas Esmaeilis Baqaei, pridurdamas, kad „bet kokie netinkami ir nepagrįsti veiksmai diplomatiniu lygmeniu turės atsakomąją reakciją“.
Australų ministras pirmininkas Anthony Albanese'is anksčiau antradienį apkaltino Teheraną surengus mažiausiai du antisemitinius išpuolius Australijoje ir pareiškė, kad šalis nutraukia diplomatinius santykius su Iranu.
Premjeras teigė, kad Australijos žvalgybos tarnybos susiejo Iraną su išpuoliais prieš vieną Sidnėjaus restoraną ir Melburno sinagogą.
Užsienio reikalų ministrė Penny Wongteigė, kad Kanbera paliks atviras kai kurias diplomatines linijas su Teheranu, kad būtų ginami Australijos interesai. Ji pridūrė, kad tai pirmas kartas nuo Antrojo pasaulinio karo, kai Australija išsiuntė ambasadorių.
