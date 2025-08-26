Kalendorius
Rugpjūčio 26 d., antradienis
Vilnius +15°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
1
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Užsienis > Kitos šalys

Australijai išsiuntus Irano ambasadorių, Teheranas žada atsakomuosius veiksmus

2025-08-26 11:32 / šaltinis: BNS
2025-08-26 11:32

Iranas antradienį pažadėjo imtis atsakomųjų veiksmų, Australijai išsiuntus jo ambasadorių dėl kaltinimų, kad Teheranas atsakingas už antisemitinius padegimus Sidnėjuje ir Melburne.

Irano vėliava (nuotr. SCANPIX)

Iranas antradienį pažadėjo imtis atsakomųjų veiksmų, Australijai išsiuntus jo ambasadorių dėl kaltinimų, kad Teheranas atsakingas už antisemitinius padegimus Sidnėjuje ir Melburne.

REKLAMA
1

„Pateiktas kaltinimas yra griežtai atmetamas“, – savaitinėje spaudos konferencijoje sakė Užsienio reikalų ministerijos atstovas Esmaeilis Baqaei, pridurdamas, kad „bet kokie netinkami ir nepagrįsti veiksmai diplomatiniu lygmeniu turės atsakomąją reakciją“.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Australų ministras pirmininkas Anthony Albanese'is anksčiau antradienį apkaltino Teheraną surengus mažiausiai du antisemitinius išpuolius Australijoje ir pareiškė, kad šalis nutraukia diplomatinius santykius su Iranu.

REKLAMA
REKLAMA

Premjeras teigė, kad Australijos žvalgybos tarnybos susiejo Iraną su išpuoliais prieš vieną Sidnėjaus restoraną ir Melburno sinagogą.

Užsienio reikalų ministrė Penny Wongteigė, kad Kanbera paliks atviras kai kurias diplomatines linijas su Teheranu, kad būtų ginami Australijos interesai. Ji pridūrė, kad tai pirmas kartas nuo Antrojo pasaulinio karo, kai Australija išsiuntė ambasadorių.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų