Iranas teigia atnaujinsiantis derybas su JT branduolinės energetikos priežiūros institucija

Iranas liepos mėnesį sustabdė bendradarbiavimą su Tarptautine atominės energijos agentūra (TATENA), kaltindamas šią organizaciją, kad ji nepasmerkė ankstesnį mėnesį įvykdytų Izraelio ir JAV atakų prieš šalies branduolinius objektus.
Izraelis birželio 13 d. pradėjo atakuoti Iraną ir ėmėsi bombarduoti taikinius visoje šalyje – vyriausybė tvirtino, kad tai buvo prevenciniai smūgiai, kuriais siekiama neleisti Islamo Respublikai pasigaminti branduolinės bombos. Iranas, kuris visada tvirtino, kad jo prieštaringai vertinama branduolinė programa yra skirta tik civiliniams tikslams, tai neigia ir atsakė raketų ir bepiločių orlaivių atakomis, nukreiptomis į Izraelį.
Po 12 dienų trukusio karo, kurio metu JAV ant pagrindinių Irano branduolinių objektų numetė savo galingiausius įprastinius ginklus, buvo įtvirtintos paliaubos.
Praėjusią savaitę TATENA generalinio direktoriaus pavaduotojas Massimo Aparo pirmą kartą nuo tada, kai baigėsi kovos, nuvyko į Teheraną, kad aptartų tai, kaip galėtų atrodyti bendradarbiavimas ateityje. Tačiau Teheranas atsisakė suteikti TATENA prieigą prie savo branduolinių objektų, prieš tai jau išsiuntęs šios agentūros inspektorius.
Prieš Izraelio atakas Vašingtonas ir Teheranas apie du mėnesius derėjosi dėl naujos branduolinės sutarties, tačiau prieš prasidedant karui jiems nepavyko pasiekti susitarimo.
E. Baghaei sakė, kad kol kas nesuplanuotos jokios naujos derybos su JAV, o Teheranas siekia tęsti pokalbius su Vokietija, Prancūzija ir Jungtine Karalyste – šalimis, pasirašiusiomis 2015 m. Vienos branduolinį susitarimą. Abi pusės paskutinį kartą šiuo formatu buvo susitikusios liepos mėnesį Stambule.
Vienos susitarimas, iš kurio 2018 m. per pirmąją prezidento Donaldo Trumpo kadenciją vienašališkai pasitraukė Jungtinės Valstijos, buvo skirtas apriboti Irano branduolinę programą mainais už sankcijų atšaukimą. Susitarimą pasirašiusios Europos šalys turi laiko iki spalio vidurio kreiptis į JT Saugumo Tarybą dėl sankcijų Iranui atnaujinimo, kol susitarimas oficialiai nebaigė galioti.
Pagrindiniai jų reikalavimai Teheranui – atnaujinti TATENA inspektorių prieigą prie šalies branduolinių objektų ir pateikti duomenis apie maždaug 400 kilogramų ginklams beveik tinkamo urano likimą.
