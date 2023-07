Kadyrovo sūnus užminė mįslę: gali būti, kad čečėnų vadui liko nedaug

Socialiniuose tinkluose pasirodė informacija, kad save Čečėnijos lyderiu pasiskelbęs Ramzanas Kadyrovas gali turėti rimtų problemų su inkstais, todėl yra per žingsnį nuo apsilankymo pas Kobzoną. Tuo įsitikinęs vienas iš čečėnų opozicionierių. Be to, R. Kadyrovo sūnus užsiminė apie tėvo ligą, rašo „Unian“.