JT vėl įvedus apribojimus, JAV pritaikė sankcijas Irano „ginklų tinklams“

Vašingtonas pareiškė, kad sankcijų objektais tapo 21 bendrovė ir 17 asmenų, kurie „kelia didelę grėsmę JAV kariškiams Artimuosiuose Rytuose, JAV komerciniams laivams, plaukiojantiems tarptautiniuose vandenyse, ir civiliams gyventojams“.
Ji pridūrė, kad tai daroma po to, kai rugsėjo 27 d. Jungtinės Tautos priėmė sprendimą vėl įvesti sankcijas ir apribojimus Teherano branduolinei, raketų ir kitoms ginklavimosi programoms.
Tai pirmosios priemonės, kurias JAV prezidento Donaldo Trumpo administracija pritaikė po to, kai praėjusią savaitę buvo baigtos derinti vadinamosios grįžtamosios sankcijos, kuriomis bus didinamas spaudimas Teheranui dėl jo branduolinių ginklų ir balistinių raketų programų.
Pasak JAV Iždo departamento, tinklai, į kuriuos bus nukreiptos sankcijos, veikia keliose šalyse, įskaitant Iraną, Honkongą, Kiniją ir Vokietiją.
„Vadovaujant prezidentui Trumpui, mes neleisime (Irano) režimui apsirūpinti ginklais, kuriuos jis galėtų panaudoti savo piktavališkiems tikslams“, – pranešime teigė JAV iždo sekretorius Scottas Bessentas.
