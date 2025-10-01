Kalendorius
Spalio 1 d., trečiadienis
Vilnius +9°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Užsienis > JAV

JT vėl įvedus apribojimus, JAV pritaikė sankcijas Irano „ginklų tinklams“

2025-10-01 20:26 / šaltinis: ELTA
2025-10-01 20:26

Trečiadienį Iždo departamentas pranešė, kad po JT sprendimo vėl įvesti apribojimus Teheranui, Jungtinės Valstijos pritaikė sankcijas įtariamam Irano ginklų įsigijimo tinklui, kuriuo naudodamasi šalis vykdo savo balistinių raketų programą.

Donaldas Trumpas (nuotr. SCANPIX)

Trečiadienį Iždo departamentas pranešė, kad po JT sprendimo vėl įvesti apribojimus Teheranui, Jungtinės Valstijos pritaikė sankcijas įtariamam Irano ginklų įsigijimo tinklui, kuriuo naudodamasi šalis vykdo savo balistinių raketų programą.

REKLAMA
0

Vašingtonas pareiškė, kad sankcijų objektais tapo 21 bendrovė ir 17 asmenų, kurie „kelia didelę grėsmę JAV kariškiams Artimuosiuose Rytuose, JAV komerciniams laivams, plaukiojantiems tarptautiniuose vandenyse, ir civiliams gyventojams“.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Ji pridūrė, kad tai daroma po to, kai rugsėjo 27 d. Jungtinės Tautos priėmė sprendimą vėl įvesti sankcijas ir apribojimus Teherano branduolinei, raketų ir kitoms ginklavimosi programoms.

REKLAMA
REKLAMA

Tai pirmosios priemonės, kurias JAV prezidento Donaldo Trumpo administracija pritaikė po to, kai praėjusią savaitę buvo baigtos derinti vadinamosios grįžtamosios sankcijos, kuriomis bus didinamas spaudimas Teheranui dėl jo branduolinių ginklų ir balistinių raketų programų.

REKLAMA

Pasak JAV Iždo departamento, tinklai, į kuriuos bus nukreiptos sankcijos, veikia keliose šalyse, įskaitant Iraną, Honkongą, Kiniją ir Vokietiją.

„Vadovaujant prezidentui Trumpui, mes neleisime (Irano) režimui apsirūpinti ginklais, kuriuos jis galėtų panaudoti savo piktavališkiems tikslams“, – pranešime teigė JAV iždo sekretorius Scottas Bessentas.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
ES vėliava (nuotr. SCANPIX)
ES atnaujino griežtas sankcijas Iranui dėl jo branduolinės programos
Donaldas Trumpas (nuotr. SCANPIX)
JAV atšauks Kolumbijos prezidento vizą: įvardijo priežastį (1)
Iranas (nuotr. SCANPIX)
JT gali vėl taikyti sankcijas Iranui dėl branduolinės programos
Steve'as Witkoffas  (nuotr. SCANPIX)
Witkoffas artimiausiomis dienomis tikisi proveržio dėl Artimųjų Rytų (1)

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų