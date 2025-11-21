JAV paneigia dalyvausianti G-20 susitikime PAR

Baltieji rūmai sakė, kad JAV ambasadorius dalyvaus, bet tik perdavimo ceremonijoje, nes Jungtinės Valstijos kitais metais rengs šio pasaulio ekonomikos galingųjų klubo aukščiausiojo lygio susitikimą D. Trumpui priklausančiame golfo klube Floridoje.
„Jungtinės Valstijos nedalyvauja oficialiose G-20 susitikimo Pietų Afrikoje derybose“, – žurnalistams sakė Baltųjų rūmų spaudos sekretorė Karoline Leavitt.
„Mačiau, kaip Pietų Afrikos prezidentas šiandien šiek tiek per daug pakalbėjo apie Jungtines Valstijas ir Jungtinių Valstijų prezidentą, ir tokių kalbų nei prezidentas, nei jo komanda gerai nevertina“, – sakė ji.
PAR prezidentas Cyrilas Ramaphosa ketvirtadienį pranešė, jog JAV informavo Pretoriją atšaukiančios savo sprendimą nedalyvauti G-20 susitikime.
Jis pridūrė, kad PAR šį JAV žingsnį vertina teigiamai.
„Visos šalys yra čia, o Jungtinės Valstijos – didžiausia pasaulio ekonomika – taip pat turi būti čia“, – sakė C. Ramaphosa.
C. Ramaphosos pastabos nuskambėjo nepaisant to, kad JAV ambasada Pretorijoje išsiuntė pranešimą, jog nedalyvaus.
Savaitgalį paskelbtame pranešime ji teigė, kad Pietų Afrikos Respublikos G-20 prioritetai „prieštarauja JAV politinėms nuostatoms ir mes negalime pritarti sutarimui dėl jokių dokumentų, dėl kurių deramasi jums pirmininkaujant“.
Darbotvarkėje buvo numatyta gerinti mažas pajamas gaunančių šalių skolos tvarumą, finansuoti teisingą energetikos pereigą ir panaudoti „svarbiausias naudingąsias iškasenas įtraukiam augimui ir tvariam vystymuisi“.
G-20 viršūnių susitikimas vyks lapkričio 22-23 dienomis.
D. Trumpas patraukia JAV iš pasaulinių susitikimų
Dvidešimtukas atstovauja maždaug 85 proc. pasaulio ekonomikos, o jo aukščiausiojo lygio susitikimai po 2008 metų ekonomikos krizės tapo svarbiais pasaulio lyderių susitikimais.
Iš pradžių D. Trumpas sutiko siųsti viceprezidentą J. D. Vance'ą (Dž. D. Vansą), o paskui atsisakė bet kokio dalyvavimo.
G-20 susitikimai yra dar vienas svarbus tarptautinis forumas, kurį Jungtinės Valstijos, valdant D. Trumpui, apleido.
Jungtinės Valstijos taip pat ignoruoja Brazilijoje vykstančias COP30 derybas dėl klimato kaitos, o D. Trumpas vietoje to gina iškastinį kurą ir atmeta mokslininkų konsensusą dėl kylančios planetos temperatūros.
Nuo tada, kai sausį grįžo į Baltuosius rūmus, D. Trumpas dažnai užsipuola Pietų Afriką, pasitelkdamas internete platinamus kraštutinių dešiniųjų argumentus.
D. Trumpas kartojo paneigtus teiginius, kad PAR, kurioje smurto lygis yra itin aukštas, baltieji afrikiečiai sistemingai „žudomi ir skerdžiami“. D. Trumpo administracija taip pat išvijo Pietų Afrikos Respublikos ambasadorių, kai šis apkaltino D. Trumpą rasizmu.
D. Trumpas nustatė Pietų Afrikai 30 proc. prekybos tarifus – didžiausius Afrikoje į pietus nuo Sacharos.
Nepaisant D. Trumpo boikoto, JAV verslui gerai atstovauta atskirame „Verslo 20“ (B20) renginyje, kuris ketvirtadienį baigėsi Johanesburge.
Pietų Afrikos Respublikoje Jungtinės Valstijos turi didelių verslo interesų – šioje Afrikos valstybėje veikia daugiau kaip 600 JAV bendrovių, teigia PAR ambasada Vašingtone.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!