Japonijoje mirties bausme nuteistas vyras, sukėlęs gaisrą animacijos studijoje

Gaisras, prieš puspenktų metų nuniokojęs „Kyoto Animation“ studiją, sukrėtė Japoniją ir didžiulę animacijos industriją bei jos gerbėjus visame pasaulyje.

Shinji Aoba, kuriam dabar 45-eri, 2019-ųjų liepos 18 dieną įsilaužė į studijos pastatą, ant grindų prilaistė benzino, jį padegė ir sušuko „Griūkit negyvi“, pasakojo išgyvenusieji.

Daug per gaisrą žuvusių žmonių buvo jauno amžiaus; tarp jų yra 21 metų moteris.

Kelios aukos buvo rastos ant spiralinių laiptų, vedančių ant stogo, todėl galima daryti prielaidą, kad šie žmonės žuvo, desperatiškai bandydami pabėgti.

„Vienas žmogus iššoko iš antrojo aukšto, bet mes negalėjome skubėti į pagalbą, nes liepsnos buvo labai didelės“, – vietos žiniasklaidai pasakojo viena moteris.

„Atrodė, tarsi žiūrėčiau į pragarą“, – sakė ji.

Dar daugiau kaip 30 žmonių buvo sužeisti. Ugniagesiai incidentą vadino beprecedenčiu ir teigė, kad gelbėti viduje įstrigusius žmones buvo nepaprastai sunku.

„Nuėjau per toli“

Netoli įvykio vietos sulaikytam Sh. Aobai pateikti penki kaltinimai, įskaitant kaltinimus nužudymu, bandymu nužudyti ir padegimu. Prokurorai šiame rezonansiniame procese siekė mirties bausmės.

Sh. Aobos advokatai jo vardu padarė kaltės nepripažinimo pareiškimą ir nurodė, kad jis dėl psichikos sutrikimo negalėjo skirti gera nuo bloga ar liautis vykdžius nusikaltimą.

Tačiau ketvirtadienį teisėjas nusprendė, kad Sh. Aoba „nusikaltimo metu nebuvo nei pamišęs, nei patiriantis sumažėjusį protinį pajėgumą“, pranešė visuomeninis transliuotojas NHK.

Teismo salėje, kurioje buvo daug aukų šeimų narių, vienas žmogus verkė ir užsidengė akis, kai teisėjas kalbėjo, pranešė transliuotojas.

Vėliau teismas skyrė mirties bausmę, pranešė vietos žiniasklaida.

„Nemaniau, kad žus tiek daug žmonių, ir dabar manau, kad nuėjau per toli“, – pareiškė Sh. Aoba Kioto apygardos teismui, kai rugsėjį prasidėjo procesas, sakoma tuometiniuose pranešimuose.

Prokurorų teigimu, Sh. Aoba turėjo iliuziją, kad studija pavogė jo idėjas, tačiau „Kyoto Animation“ tai neigė.

Per gaisrą Sh. Aoba apdegė 90 proc. kūno. Pranešama, kad po to jam prireikė 12 operacijų.

Po kelių savaičių jis atgavo sąmonę ir, kaip teigiama, verkė iš palengvėjimo, kai jam buvo atlikta procedūra, po kurios jis vėl galėjo kalbėti.

Mirties bausmė

Japonija yra viena iš nedaugelio išsivysčiusių šalių, kur tebevykdoma mirties bausmė. Tokia bausmė paprastai skiriama žmogžudysčių, kuriose yra daugiau nei viena auka, atvejais, o apklausos rodo, kad visuomenė ją labai palaiko.

Tačiau mirties bausmės sulaukia daug teisių gynimo grupių kritikos, nes kaliniams apie būsimą egzekuciją neretai pranešama tos dienos rytą, kai jie turi būti pakarti.

Paskutinį kartą mirties bausmė įvykdyta 2022 metais, o gruodį egzekucijos laukė 107 žmonės.

Didžiausią atgarsį pastaraisiais metais sukėlusi egzekucija buvo įvykdyta 2018 metais, kai Japonija pakorė 13 žmonių, įskaitant sektos guru, atsakingus už 1995 metais įvykdytas zarino dujų atakas Tokijo metropolitene.

„Nebegrįš“

1981 metais vyro ir žmonos įkurta „Kyoto Animation“, kurią jos gerbėjai vadina „KyoAni“, šalyje ir pasaulyje garsėja populiariais televizijos animės serialais, tarp jų „Haruhi Sudzumijos melancholiją“ (Suzumiya Haruhi no Yuutsu; The Melancholy of Haruhi Suzumiya) ir „K-ON!“.

Išpuolis šokiravo Japoniją ir visą pasaulį, o „Apple“ vadovas Timas Cookas socialiniame tinkle „X“ parašė, kad „KyoAni“ menininkai „savo šedevrais skleidė džiaugsmą visame pasaulyje ir įvairioms kartoms“.

Viena JAV animacijos įmonė per sutelktinį finansavimą surinko 2,4 mln. dolerių (2,21 mln. eurų), kad padėtų „KyoAni“ atsistoti ant kojų.

Žuvusiųjų šeimoms skausmas dėl netekties tebėra nepakeliamas iki šiol.

„Turėjau jai pasakyti, kad tą rytą neitų į darbą“, – dienraščiui „Mainichi Shimbun“ šią savaitę sakė 49 metų Naomi Ishidos (Naomi Išidos) motina.

„Net jei jam bus skirta mirties bausmė, Naomi ir kiti nebegrįš. Jaučiuosi tuščia“, – sakė moteris, kurios vyras mirė likus mėnesiui iki pirmojo teismo posėdžio.