Izraelis netikėtai smogė Kataro sostinei Dohai: sunaikino HAMAS lyderių grupę

„IDF (Izraelio kariuomenė) ir ISA (saugumo agentūra) surengė tikslų smūgį, nukreiptą prieš aukšto rango teroristinės organizacijos HAMAS vadovybę“, – teigė kariuomenė, nenurodydama, kur būtent suduotas smūgis.
„Hamas“ prisiėmė atsakomybę už mirtiną išpuolį Jeruzalėje
Antradienį palestiniečių karinė grupuotė „Hamas“ prisiėmė atsakomybę už pirmadienio išpuolį Jeruzalėje, kurio metu per šaudynes žuvo šeši žmonės.
„Brigados „Al-Qassam“ prisiima atsakomybę už šaudymo išpuolį, kuris įvyko vakar (pirmadienį) ryte... netoli Ramoto gyvenvietės sankryžos, esančios mūsų mylimos Jeruzalės žemėse“, – savo pareiškime socialiniame tinkle „Telegram“ rašė brigadų „Ezzedine al-Qassam“ atstovai.
Pagal greitosios pagalbos medikų duomenis, pirmadienį Jeruzalėje autobusų stotelėje per šaudymą žuvo mažiausiai šeši žmonės: penki vyrai ir viena moteris.
Izraelio greitosios pagalbos tarnyba „Magen David Adom“ pranešė, kad keturios aukos buvo paskelbtos mirusiomis įvykio vietoje šiaurinėje Jeruzalėje, o vienas vyras ir moteris mirė nuo sužalojimų vėliau ligoninėje.
Kiti dvylika sužeistų žmonių buvo nuvežti į ligoninę, septyni iš jų buvo sunkiai sužeisti.
„Du teroristai atvyko automobiliu į Ramoto sankryžą Jeruzalėje ir pradėjo šaudyti į autobusų stotelę“, – pirmadienį pranešė vietos policija.
„Įvykio vietoje buvę apsaugos pareigūnas ir civilis nedelsdami sureagavo, atsakė ugnimi ir neutralizavo užpuolikus“, – pridūrė pareigūnai.
Gelbėjimo tarnyba „Zaka“ patvirtino, kad įtariami palestiniečių užpuolikai buvo nužudyti.
Netoli išpuolio vietos esančios autobusų stoties apsaugos darbuotojas Izraelio televizijos kanalui „Channel 13“ sakė, kad du ginkluoti vyrai įlipo į autobusą sankryžoje ir tada buvo paleisti šūviai. Jis sakė, kad autobusas buvo „suvarpytas kulkų“.
Nuo karo Gazoje pradžios prieš beveik dvejus metus padėtis Artimuosiuose Rytuose yra itin įtempta, o per tą laiką palestiniečiai ne kartą rengė išpuolius prieš izraeliečius.
Karas, kurį išprovokavo 2023 m. spalio 7 d. palestiniečių smogikų teroristinis išpuolis prieš Izraelio pietines bendruomenes, palestiniečių pakrantės teritoriją didžiąja dalimi paliko griuvėsiais, o dešimtys tūkstančių Gazos gyventojų žuvo.
Palestinos prezidentas Mahmoudas Abbasas po mirtino išpuolio Jeruzalėje pakartojo smerkiantis smurtą, pirmadienį pranešė Palestinos naujienų agentūra WAFA.
M. Abbasas pasmerkė „bet kokius išpuolius prieš palestiniečių ir izraeliečių civilius“, taip pat „visas smurto ir terorizmo formas“, teigiama pareiškime.
Tuo pačiu metu jis sakė, kad saugumas ir stabilumas regione gali būti pasiektas tik nutraukus Izraelio okupaciją palestiniečių teritorijose, sustabdžius tai, ką jis vadina „genocidu“ Gazos ruože, ir nutraukus Izraelio naujakurių „terorizmą“ Vakarų Krante.
Po Izraelio smūgio Katarui – pirmasis Netanyahu komentaras: „Izraelis prisiima visą atsakomybę“
Izraelio ministras pirmininkas Benjaminas Netanyahu patvirtino, kad Izraelio pajėgos smogė Kataro sostinei Dohai.
„Šiandienos veiksmai prieš aukščiausius „Hamas“ teroristų vadus buvo visiškai nepriklausoma Izraelio operacija“, – teigiama B. Netanyahu komentare.
„Izraelis ją inicijavo, Izraelis ją vykdė, ir Izraelis prisiima visą atsakomybę“, – priduria jis.
Izraelio žiniasklaida: Trumpas uždegė žalią šviesą smūgiui
Iranas smerkia smūgį Katarui
Iranas sureagavo į Izraelio ataką Katare, skelbia „Sky news“.
Irano žiniasklaidos paskelbtuose komentaruose Teheranas apibūdina šį smūgį kaip „pavojingą“ žingsnį.
Užsienio reikalų ministerijos atstovas jį pasmerkė kaip „tarptautinės teisės pažeidimą“.
JAV ambasada nurodė piliečiams likti namuose
JAV ambasada Kataro sostinėje paskelbė nurodymą visiems savo piliečiams, esantiems mieste, likti namuose, skelbia „Sky news“.
„Gavome pranešimus apie raketų smūgius Dohoje“, – teigia ambasada.
„JAV piliečiams patariama likti namuose ir stebėti (mūsų – red. past.) socialines medijas, kad gautų naujausią informaciją“, – priduriama pranešime.
Izraelio kariuomenė pranešė, kad antradienį sudavė smūgį aukšto rango smogikų grupuotės „Hamas“ vadams, o naujienų agentūros AFP žurnalistai Dohoje pranešė apie sprogimus ir virš Kataro sostinės, kur įsikūręs palestiniečių grupuotės politinis biuras, kylančius dūmus.
Izraelio kariuomenė pranešė, kad antradienį taikėsi į aukšto rango „Hamas“ lyderius, naujienų agentūros AFP žurnalistams Dohoje kiek anksčiau pranešus apie sprogimus ir dūmus, kylančius virš Kataro sostinės, kur įsikūręs palestiniečių grupuotės politinis biuras.
„IDF (Izraelio kariuomenė) ir ISA (saugumo agentūra) surengė tikslų smūgį, nukreiptą prieš aukšto rango teroristinės organizacijos „Hamas“ vadovybę“, – teigė kariuomenė, nenurodydama, kur būtent suduotas smūgis.
Kataro finansuojamas naujienų tinklas „Al Jazeera“ susiejo sprogimą su Izraelio pranešimu. Sprogimas nuaidėjo Dohoje, į orą pakilo juodi dūmai. Kol kas neaišku, ar per ataką kas nors buvo sužeistas.
Kataras antradienį pasmerkė tai, ką pavadino bailiu Izraelio smūgiu, nukreiptu prieš gyvenamuosius pastatus, kuriuose įsikūrę „Hamas“ politinio biuro nariai.
„Kataro valstybė griežtai smerkia bailiai įvykdytą Izraelio išpuolį, nukreiptą prieš gyvenamuosius pastatus, kuriuose gyvena keli „Hamas“ politinio biuro nariai Kataro sostinėje Dohoje“, – socialiniame tinkle „X“ paskelbtame įraše teigė Kataro užsienio reikalų ministerijos atstovas Majedas al Ansari.
Tremtyje gyvenanti „Hamas“ vadovybė jau seniai yra įsikūrusi Katare, kuris keletą metų, net prieš naujausią karą Gazos Ruože, tarpininkavo derybose tarp „Hamas“ ir Izraelio.
Smūgis islamistų aukščiausiajai vadovybei galėtų dar labiau apsunkinti derybas dėl paliaubų Gazos Ruože ir įkaitų, paimtų per „Hamas“ 2023 metų spalio 7-ąją surengtą išpuolį, paleidimo.