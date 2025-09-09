Izraelio ministras pirmininkas Benjaminas Netanyahu pareiškė, kad šiandieninis smūgis Katarui buvo atsakas į vakarykštį smūgį Jeruzalei, skelbia „Sky news“.
Keiras Starmeris pasmerkė Izraelio smūgius Dohoje kaip tolesnės eskalacijos grėsmę
ungtinės Karalystės (JK) premjeras Keiras Starmeris antradienį pasmerkė Izraelio antskrydžius Dohoje, nukreiptus prieš palestiniečių kovotojų grupuotės „Hamas“ politinius lyderius, sakydamas, kad išpuolis pažeidė Kataro suverenitetą ir sukėlė „tolesnės eskalacijos“ grėsmę neramiame regione.
„Smerkiu Izraelio smūgius Dohai (...) Prioritetas turi būti neatidėliotinas ugnies nutraukimas, įkaitų paleidimas ir didžiulis pagalbos Gazai padidinimas“, – socialiniame tinkle „X“ rašė jis.
„Tai vienintelis sprendimas siekiant ilgalaikės taikos“, – pridūrė jis.
Tuo metu Izraelio ministras pirmininkas Benjaminas Netanyahu (Benjaminas Netanjahu) pareiškė, kad didžioji pasaulio dalis, ypač demokratinio pasaulio šalys, pamiršo „Hamas“ įvykdytą mirtiną išpuolį prieš Izraelį 2023-iųjų spalį.
„Didžioji pasaulio dalis, įskaitant didelę dalį demokratinio pasaulio, arba bent jau vyriausybių, gėdingai, gėdingai pamiršo spalio 7-ąją. Bet aš nepamirštu, ir Izraelis niekada nepamirš“, – JAV ambasados renginyje Jeruzalėje sakė B. Netanyahu netrukus po to, kai Britanija pasmerkė Izraelio smūgius Dohoje.
Ispanija uždraudė Izraelio ministrams atvykti į šalį ir įvedė ginklų embargą
Ispanijos vyriausybė antradienį pareiškė, kad uždraudžia Izraelio ministrams ir „visiems, kurie tiesiogiai dalyvauja genocide, žmogaus teisių pažeidimuose ir karo nusikaltimuose Gazoje“ atvykti į šalį bei įveda ginklų embargą.
Ministrų kabinetas savo pareiškime konkrečiai minėjo finansų ministrą Bezalelį Smotrichą ir nacionalinio saugumo ministrą Itamarą Ben-Gvirą, pranešė transliuotojas RTVE.
Užsienio reikalų ministras José Manuelis Albaresas po vyriausybės posėdžio žurnalistams sakė, kad Ispanija negali likti abejinga, kai Gazoje žūsta tiek daug nekaltų žmonių.
Pasak jo, bus sudarytas asmenų, kuriems draudžiama atvykti, sąrašas, kuris bus įtrauktas į Šengeno informacinę sistemą. Jis pridūrė, kad į šį sąrašą bus įtraukti ir Izraelio naujakuriai.
Paklaustas, ar šis sprendimas galioja ir ministrui pirmininkui Benjaminui Netanyahu, J. Albaresas paminėjo tarptautinių teismų, kurių šalimi yra Ispanija, priimtus sprendimus.
Ministras Pirmininkas Pedro Sánchezas pirmadienį paskelbė devynias priemones Palestinos gyventojams paremti. Tarp šių priemonių bus papildomi ištekliai, skirti UNRWA – pagalbą palestiniečiams teikiančiai JT agentūrai, ir draudimas importuoti produktus iš Izraelio gyvenviečių Vakarų krante.
P. Sánchezas pabrėžė, kad Ispanija remia Izraelio teisę egzistuoti ir gintis, tačiau, kalbėdamas apie padėtį Gazos ruože, pridūrė: „Tai jau nebe gynyba, tai net ne puolimas, o bejėgių žmonių naikinimas“.
Izraelis kaltinimus genocidu atmeta, kaltindamas „Hamas“ tuo, kad ši naudoja civilius gyventojus vietoje gyvojo skydo.
Tarptautiniame Teisingumo Teisme Izraeliui yra iškeltas Pietų Afrikos Respublikos ieškinys dėl genocido.
Kataras: per Izraelio smūgį Dohoje žuvo vidaus saugumo pajėgų narys
Kataro vidaus reikalų ministerija pranešė, kad antradienį per Izraelio smūgį Dohoje prieš palestiniečių kovotojų grupuotės „Hamas“ lyderius žuvo šalies vidaus saugumo pajėgų narys.
„Remiantis preliminaria informacija, per išpuolį žuvo kapralas Baderas Saadas Mohammedas al Humaidi al Dosari, Vidaus saugumo pajėgų („Lekhwiya“) narys“, – sakoma pranešime, kuriame priduriama, kad kiti saugumo pajėgų nariai buvo sužeisti.
Per Izraelio smūgį Katare žuvo keli žmonės, bet lyderiai išgyveno
Palestiniečių kovotojų grupuotės „Hamas“ pareigūnas Kataro televizijai „al Jazeera“ sakė, kad antradienį per Izraelio antskrydžius Dohoje žuvo keli žmonės, įskaitant vyriausiojo „Hamas“ derybininko sūnų, tačiau aukšto rango lyderiai išgyveno.
„Hamas“ vadovybė išgyveno šį bailų pasikėsinimą“, – transliuotojui sakė „Hamas“ politinio biuro narys Suhailas al Hindi, pridurdamas, kad vyriausiojo derybininko Khalilo al Hayya sūnus ir padėjėjas yra tarp žuvusiųjų.
Po Izraelio Katare suduoto smūgio „Hamas“ vadams regione kilo pasipiktinimo banga
Izraelio kariuomenė antradienį pranešė, kad Katare – vienoje iš Persijos įlankos valstybių – smogė palestiniečių smogikų grupuotės „Hamas“ vadovybei.
„Šie „Hamas“ vadovybės nariai metų metus vadovavo teroristinės organizacijos operacijoms, yra tiesiogiai atsakingi už žiaurias spalio 7 d. žudynes ir organizavo karą prieš Izraelio valstybę bei jam vadovavo“, – socialinių tinklų platformoje „X“ rašė Izraelio kariuomenė.
Arabų naujienų kanalas „Al Arabiya“ pranešė, kad, preliminariais duomenimis, per išpuolį žuvo grupuotės „Hamas“ vyriausiasis derybininkas Khalilas al-Hayya. Oficialių patvirtinimų apie jo ar kitų grupuotės „Hamas“ vadų žūtį kol kas negauta. „Hamas“ šaltiniai transliuotojui „Al Jazeera“ teigė, kad smūgio taikiniu buvo grupuotės derybų grupė.
K. Al-Hayya yra aukščiausio rango grupuotės „Hamas“ veikėjas užsienyje ir vadovavo „Hamas“ delegacijai netiesioginėse derybose dėl paliaubų su Izraeliu. Didžiąją laiko dalį jis praleisdavo Katare.
Kataro užsienio reikalų ministerija „griežtai pasmerkė bailų Izraelio išpuolį“ prieš „Hamas“ lyderių rezidencijas Dohoje ir pavadino jį „akivaizdžiu tarptautinių įstatymų pažeidimu“, keliančiu grėsmę „Kataro gyventojų saugumui“.
Vaizduose iš Dohos buvo galima matyti virš miesto kylantys dūmai ir apgriautas pastatas, prie kurio stovėjo juodos spalvos automobilis.
Izraelio ministras pirmininkas Benjaminas Netanyahu pareiškė, kad jo šalis prisiima visą atsakomybę už šią operaciją.
„Šiandienos veiksmai prieš aukščiausius teroristų iš grupuotės „Hamas“ vadus buvo visiškai savarankiška Izraelio operacija“, – teigiama jo kanceliarijos pranešime. Izraelio televizijos kanalas „Channel 12“ pirmiau pranešė, kad antradienį įvykdyta ataka buvo iš anksto suderinta su JAV prezidentu Donaldu Trumpu.
Iranas taip pat pasmerkė šį išpuolį. Užsienio reikalų ministerijos atstovas spaudai Esmailas Baghaei sakė, kad tai buvo „Jungtinių Tautų chartijos principų, tikslų ir taisyklių pažeidimas“, praneša valstybinė naujienų agentūra IRNA.
Jordanijos užsienio reikalų ministras Aymanas al-Safadi smūgį pasmerkė, sakydamas, kad tai buvo „bailus agresijos aktas“ ir pavadindamas jį „šiurkščiu tarptautinės teisės pažeidimu“ bei „brutalios Izraelio agresijos“, keliančios grėsmę regiono stabilumui, dalimi.
Jungtinių Arabų Emyratų prezidento patarėjas Anwaras Gargashas išpuolį pavadino „klastinga Izraelio ataka“, o užsienio reikalų ministras Abdullah bin Zayedas platformoje „X“ rašė, kad JAE „visiškai solidarizuojasi su brangiuoju Kataru“.
Izraelis jau seniai reikalauja uždaryti Dohoje veikiantį grupuotės „Hamas“ biurą, kuris buvo atidarytas 2012 m. po Arabų pavasario. Nuo to laiko Kataras kartu su Egiptu ir Jungtinėmis Valstijomis keletą kartų organizavo derybas dėl paliaubų ir apsikeitimo įkaitais.
Prieš dešimt dienų, nužudžius grupuotės „Hamas“ atstovą spaudai Abu Obeidą, IDF štabo vadovo pavaduotojas Eyalas Zamiras perspėjo užsienyje esančius smogikų lyderius, kad ir jie taps antpuolių taikiniais. Gynybos ministras Israelis Katzas taip pat pažadėjo intensyviau vykdyti operacijas, pirmadienį perspėdamas „Hamas“, kad „dabar Gazoje atšaunami pragaro vartai“.
Po smūgio „Hamas“ pareiškė, kad yra pasirengusi „nedelsiant pradėti derybas“ ir sveikina „bet kokius veiksmus, kurie padėtų sustabdyti agresiją prieš mūsų žmones“.
Izraelis ne kartą yra sudavęs smūgių „Hamas“ veikėjams, įskaitant Yahya Sinwarą, kuris laikomas spalio 7 d. išpuolių sumanytoju, ir vyresnįjį vadą Mohammedą Deifą. Pernai Teherane per izraeliečių ataką buvo nužudytas ir „Hamas“ politinis lyderis Ismailas Haniyeh.
Emmanuelis Macronas: Izraelio smūgiai Katare yra nepriimtini, nepaisant motyvo
Prancūzijos prezidentas Emmanuelis Macronas antradienį pareiškė, kad Izraelio oro smūgiai Kataro sostinei buvo nepriimtini, kad ir kokios būtų jų priežastys.
E. Macronas socialiniame tinkle „X“ parašė, kad smūgiai „yra nepriimtini, nepaisant motyvo“, ir pridūrė, kad „negalima leisti plisti karui regione“.
Kataras pranešė, kad Izraelio smūgiai buvo nukreipti į kelių „Hamas“ politinio biuro narių, gyvenančių šioje Persijos įlankos šalyje, kur yra įsikūrusi kovotojų grupuotės politinė vadovybė, namus.
JT vadovas: „akivaizdus suvereniteto pažeidimas“
Jungtinių Tautų generalinis sekretorius Antonio Guterresas pasmerkė Izraelio smūgius kaip „akivaizdų Kataro suvereniteto ir teritorinio vientisumo pažeidimą“, rašo „Sky news“.
A. Guterresas sako, kad Kataras vaidino labai teigiamą vaidmenį siekiant paliaubų Gazoje ir visų „Hamas“ laikomų įkaitų išlaisvinimo.
„Visos šalys turi dirbti siekdamos nuolatinių paliaubų, o ne jas griauti“, – sako jis.
JAV buvo informuotos prieš smūgį
JAV buvo informuotos prieš smūgį, „Reuters“ teigia Baltųjų rūmų pareigūnai.
Izraelio žiniasklaida anksčiau pranešė, kad Donaldas Trumpas davė žalią šviesą Izraelio atakai Katare.
Palestiniečių prezidentas: Izraelio smūgiai Dohoje kelia grėsmę regiono stabilumui
Palestiniečių prezidentas Mahmudas Abbasas pasmerkė Izraelio oro smūgius Dohoje, nukreiptus prieš islamistų kovotojų grupuotės „Hamas“ lyderius, įspėdamas, kad jie kelia grėsmę regiono saugumui ir stabilumui.
„Jo Ekscelencija pareiškė, kad brutalus Izraelio išpuolis prieš Katarą yra akivaizdus tarptautinės teisės pažeidimas ir eskalacija, kelianti grėsmę regiono saugumui ir stabilumui“, – sakoma M. Abbaso biuro pranešime, kurį paskelbė palestiniečių oficialioji naujienų agentūra WAFA.
Netanyahu: smūgis Katarui – atsakas už žudynes Jeruzalėje
Izraelio ministras pirmininkas Benjaminas Netanyahu pareiškė, kad šiandieninis smūgis Katarui buvo atsakas į vakarykštį smūgį Jeruzalei, skelbia „Sky news“.
B. Netanyahu pareiškė, kad smūgis Kataro sostinei Dohai yra „visiškai pateisinamas“.
Antradienį palestiniečių karinė grupuotė „Hamas“ prisiėmė atsakomybę už pirmadienio išpuolį Jeruzalėje, kurio metu per šaudynes žuvo šeši žmonės.
„Reuters“: „Hamas“ delegacija išgyveno smūgį
„Hamas“ delegacija išgyveno Izraelio ataką Dohoje, skelbia „Reuters“. Tai agentūrai pranešė du grupuotės šaltiniai.
JAE taip pat pasmerkė smūgį
Izraelio smūgį Dohai pasmerkė ir Jungtiniai Arabų Emyratai, skelbia „Sky news“. JAE pareiškė, kad remia Katarą ir Izraelio smūgį pavadino klastingu.
Kataras smerkia smūgį: „Netoleruos šio neatsakingo Izraelio elgesio“
Kataras pasmerkė Izraelio išpuolį prieš Dohą, skelbia „The Guardian“. Kataro užsienio reikalų ministerijos atstovas spaudai Majed Al Ansari smūgį pavadino nusikalstamu.
„Kataro valstybė griežtai smerkia šį išpuolį ir patvirtina, kad netoleruos šio neatsakingo Izraelio elgesio ir nuolatinio regiono saugumo pažeidimo, taip pat jokių veiksmų, nukreiptų prieš jos saugumą ir suverenitetą.
Tyrimas vyksta aukščiausiu lygiu, o daugiau informacijos bus paskelbta, kai tik ji bus prieinama.
Kataras, kartu su Egiptu ir JAV, tarpininkavo tarp „Hamas“ ir Izraelio, ir šis išpuolis gali dar labiau pakenkti deryboms, nei joms jau yra pakenkta“, – cituojamas jis.
„Hamas“ prisiėmė atsakomybę už mirtiną išpuolį Jeruzalėje
Antradienį palestiniečių karinė grupuotė „Hamas“ prisiėmė atsakomybę už pirmadienio išpuolį Jeruzalėje, kurio metu per šaudynes žuvo šeši žmonės.
„Brigados „Al-Qassam“ prisiima atsakomybę už šaudymo išpuolį, kuris įvyko vakar (pirmadienį) ryte... netoli Ramoto gyvenvietės sankryžos, esančios mūsų mylimos Jeruzalės žemėse“, – savo pareiškime socialiniame tinkle „Telegram“ rašė brigadų „Ezzedine al-Qassam“ atstovai.
Pagal greitosios pagalbos medikų duomenis, pirmadienį Jeruzalėje autobusų stotelėje per šaudymą žuvo mažiausiai šeši žmonės: penki vyrai ir viena moteris.
Izraelio greitosios pagalbos tarnyba „Magen David Adom“ pranešė, kad keturios aukos buvo paskelbtos mirusiomis įvykio vietoje šiaurinėje Jeruzalėje, o vienas vyras ir moteris mirė nuo sužalojimų vėliau ligoninėje.
Kiti dvylika sužeistų žmonių buvo nuvežti į ligoninę, septyni iš jų buvo sunkiai sužeisti.
„Du teroristai atvyko automobiliu į Ramoto sankryžą Jeruzalėje ir pradėjo šaudyti į autobusų stotelę“, – pirmadienį pranešė vietos policija.
„Įvykio vietoje buvę apsaugos pareigūnas ir civilis nedelsdami sureagavo, atsakė ugnimi ir neutralizavo užpuolikus“, – pridūrė pareigūnai.
Gelbėjimo tarnyba „Zaka“ patvirtino, kad įtariami palestiniečių užpuolikai buvo nužudyti.
Netoli išpuolio vietos esančios autobusų stoties apsaugos darbuotojas Izraelio televizijos kanalui „Channel 13“ sakė, kad du ginkluoti vyrai įlipo į autobusą sankryžoje ir tada buvo paleisti šūviai. Jis sakė, kad autobusas buvo „suvarpytas kulkų“.
Nuo karo Gazoje pradžios prieš beveik dvejus metus padėtis Artimuosiuose Rytuose yra itin įtempta, o per tą laiką palestiniečiai ne kartą rengė išpuolius prieš izraeliečius.
Karas, kurį išprovokavo 2023 m. spalio 7 d. palestiniečių smogikų teroristinis išpuolis prieš Izraelio pietines bendruomenes, palestiniečių pakrantės teritoriją didžiąja dalimi paliko griuvėsiais, o dešimtys tūkstančių Gazos gyventojų žuvo.
Palestinos prezidentas Mahmoudas Abbasas po mirtino išpuolio Jeruzalėje pakartojo smerkiantis smurtą, pirmadienį pranešė Palestinos naujienų agentūra WAFA.
M. Abbasas pasmerkė „bet kokius išpuolius prieš palestiniečių ir izraeliečių civilius“, taip pat „visas smurto ir terorizmo formas“, teigiama pareiškime.
Tuo pačiu metu jis sakė, kad saugumas ir stabilumas regione gali būti pasiektas tik nutraukus Izraelio okupaciją palestiniečių teritorijose, sustabdžius tai, ką jis vadina „genocidu“ Gazos ruože, ir nutraukus Izraelio naujakurių „terorizmą“ Vakarų Krante.
Po Izraelio smūgio Katarui – pirmasis Netanyahu komentaras: „Izraelis prisiima visą atsakomybę“
Izraelio ministras pirmininkas Benjaminas Netanyahu patvirtino, kad Izraelio pajėgos smogė Kataro sostinei Dohai.
„Šiandienos veiksmai prieš aukščiausius „Hamas“ teroristų vadus buvo visiškai nepriklausoma Izraelio operacija“, – teigiama B. Netanyahu komentare.
„Izraelis ją inicijavo, Izraelis ją vykdė, ir Izraelis prisiima visą atsakomybę“, – priduria jis.
Izraelio žiniasklaida: Trumpas uždegė žalią šviesą smūgiui
Iranas smerkia smūgį Katarui
Iranas sureagavo į Izraelio ataką Katare, skelbia „Sky news“.
Irano žiniasklaidos paskelbtuose komentaruose Teheranas apibūdina šį smūgį kaip „pavojingą“ žingsnį.
Užsienio reikalų ministerijos atstovas jį pasmerkė kaip „tarptautinės teisės pažeidimą“.
JAV ambasada nurodė piliečiams likti namuose
JAV ambasada Kataro sostinėje paskelbė nurodymą visiems savo piliečiams, esantiems mieste, likti namuose, skelbia „Sky news“.
„Gavome pranešimus apie raketų smūgius Dohoje“, – teigia ambasada.
„JAV piliečiams patariama likti namuose ir stebėti (mūsų – red. past.) socialines medijas, kad gautų naujausią informaciją“, – priduriama pranešime.
Izraelio kariuomenė pranešė, kad antradienį sudavė smūgį aukšto rango smogikų grupuotės „Hamas“ vadams, o naujienų agentūros AFP žurnalistai Dohoje pranešė apie sprogimus ir virš Kataro sostinės, kur įsikūręs palestiniečių grupuotės politinis biuras, kylančius dūmus.
Izraelis netikėtai smogė Kataro sostinei Dohai: sunaikino HAMAS lyderių grupę
Izraelio kariuomenė pranešė, kad antradienį taikėsi į aukšto rango „Hamas“ lyderius, naujienų agentūros AFP žurnalistams Dohoje kiek anksčiau pranešus apie sprogimus ir dūmus, kylančius virš Kataro sostinės, kur įsikūręs palestiniečių grupuotės politinis biuras.
„IDF (Izraelio kariuomenė) ir ISA (saugumo agentūra) surengė tikslų smūgį, nukreiptą prieš aukšto rango teroristinės organizacijos „Hamas“ vadovybę“, – teigė kariuomenė, nenurodydama, kur būtent suduotas smūgis.
Kataro finansuojamas naujienų tinklas „Al Jazeera“ susiejo sprogimą su Izraelio pranešimu. Sprogimas nuaidėjo Dohoje, į orą pakilo juodi dūmai. Kol kas neaišku, ar per ataką kas nors buvo sužeistas.
Kataras antradienį pasmerkė tai, ką pavadino bailiu Izraelio smūgiu, nukreiptu prieš gyvenamuosius pastatus, kuriuose įsikūrę „Hamas“ politinio biuro nariai.
„Kataro valstybė griežtai smerkia bailiai įvykdytą Izraelio išpuolį, nukreiptą prieš gyvenamuosius pastatus, kuriuose gyvena keli „Hamas“ politinio biuro nariai Kataro sostinėje Dohoje“, – socialiniame tinkle „X“ paskelbtame įraše teigė Kataro užsienio reikalų ministerijos atstovas Majedas al Ansari.
Tremtyje gyvenanti „Hamas“ vadovybė jau seniai yra įsikūrusi Katare, kuris keletą metų, net prieš naujausią karą Gazos Ruože, tarpininkavo derybose tarp „Hamas“ ir Izraelio.
Smūgis islamistų aukščiausiajai vadovybei galėtų dar labiau apsunkinti derybas dėl paliaubų Gazos Ruože ir įkaitų, paimtų per „Hamas“ 2023 metų spalio 7-ąją surengtą išpuolį, paleidimo.
„Hamas“: per Izraelio smūgį Dohoje žuvo 6 žmonės, įskaitant Kataro saugumo pareigūną
Palestiniečių kovotojų grupuotė „Hamas“ pranešė, kad antradienį per Izraelio smūgį jų kompleksui Dohoje žuvo šeši žmonės, tarp jų – vyriausiojo derybininko sūnus ir Kataro saugumo pareigūnas.
Per išpuolį žuvo trys asmens sargybiniai, vyriausiojo derybininko Khalilo al Hayya padėjėjas ir sūnus, pranešė grupuotė, patvirtindama, kad „priešui nepavyko nužudyti mūsų brolių derybų delegacijoje“.