Izraelis smogė Jemeno uostui po atakos prieš Tel Avivą

Po sprogimų svarbiame Jemeno uoste kilo gaisras ir į dangų kilo juodų dūmų debesys. Analitikai teigia, kad Izraelis pirmą kartą patvirtino įvykdęs antskrydį prieš skurdžiausią Arabijos pusiasalio valstybę esančią už 2 tūkst. km.

„Už Izraelio žmonių pralietą kraują teks sumokėti“, – pareiškė šalies gynybos ministras Yoavas Gallantas.

Jis pagrasino, kad atakos tęsis, jeigu hučiai išdrįs vėl atakuoti Izraelį.

Ministras pridėjo, kad smūgiai Hodeidos uoste taip pat yra ir perspėjimas kitoms Irano remiamoms grupuotėms Artimuosiuose Rytuose, kurios vykstant karui Gazos Ruože vykdo išpuolius prieš Izraelį.

Hučių valdoma sveikatos apsaugos ministerija sekmadienį paskelbė, kad per Izraelio smūgius Hodeidoje žuvo 3 žmonės, o 87 buvo sužaloti.

Penktadienį hučiai paleido droną į Tel Avivą ir pražudė vieną civilį.

Izraelis teigia, kad hučiai naudoja Hodeidos uostą, kaip pagrindinį maršrutą pervežant ginklus iš Irano.

Šis uostas svarbus nes per jį importuojamos prekės ir tarptautinė pagalba hučių kontroliuojamoms teritorijoms Jemene. Iki šiol Hodeida beveik nenukentėjo per dešimtmetį besitęsiantį pilietinį karą tarp hučių ir tarptautiniu mastu pripažįstamos vyriausybės, kurią remia Saudo Arabija. Dėl karo milijonai Jemeno gyventojų priklausomi nuo paramos, kuri tiekiama per šį uostą.