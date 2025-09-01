Kalendorius
TV3 naujienos > Užsienis > Karas Izraelyje

Izraelio mokiniai mokykloje surengė streiką dėl įkaitų ir niekaip nesudaromo taikos susitarimo

2025-09-01 15:12 / šaltinis: ELTA
2025-09-01 15:12

Pirmadienį Izraelio moksleiviai naujų mokslo metų pradžią pažymėjo streiku, išeidami į gatves ragindami paleisti įkaitus ir sudaryti taikos susitarimą Gazos Ruože.

Šiauliuose sulaikytas vyras, nuo žydų bendruomenės pastato nuplėšęs Izraelio vėliavą (nuotr. Elta)

Šimtai moksleivių blokavo sankryžą šalies šiaurėje, reikalaudami, kad Izraelis ir „Hamas“ sudarytų susitarimą, kuris palengvintų likusių įkaitų, laikomų kovos veiksmų apimtoje palestiniečių teritorijoje, išlaisvinimą, pranešė Izraelio naujienų svetainė „ynet“.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Kai kurie jų laikė plakatus su užrašais „Jokių mokslų be įkaitų“.

Pasibaigus vasaros atostogoms, pirmadienį maždaug 2,5 milijono Izraelio mokinių prasidėjo nauji mokslo metai.

Dienraštis „The Times of Israel“ pranešė, kad dešimčių mokyklų mokiniai, protestuodami prieš beveik dvejus metus Gazos Ruože tebesitęsiančias kovas, atsisakė eiti į pamokas.

Teigiama, kad jaunuoliai taip pat blokavo įėjimus į savo mokyklas, įskaitant esančias Tel Avive. Pasak dienraščio „Haaretz“, centrinėje Izraelio dalyje apie tokius veiksmus pranešta 17 mokyklų.

Pasak dienraščio „Haaretz“, Tel Avivo Įkaitų aikštėje, kurioje po 2023 m. spalio 7 d. įvykdytų išpuolių, per kuriuos buvo nužudyta 1 250 žmonių ir 250 žmonių buvo pagrobta įkaitais, vyko daugybė mitingų ir protestų, susirinko apie 100 moksleivių atstovų.

„Streikuoti, kad parodytume solidarumą su įkaitais, nusprendėme vien dėl to, kad jie buvo izraeliečiai, kaip ir mes“, – dvyliktoko Hanocho Coheno žodžius citavo „Haaretz“.

„Toks solidarumas netrukus leis mums paaukoti valstybei geriausius savo gyvenimo metus.“

