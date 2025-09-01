Kalendorius
TV3 naujienos > Užsienis > Karas Izraelyje

Pasaulinė mokslininkų asociacija: Izraelio veiksmai Gazos Ruože – genocidas

2025-09-01 12:07 / šaltinis: ELTA
2025-09-01 12:07

Pasaulinė genocido mokslininkų asociacija, jos prezidento teigimu, pirmadienį priėmė rezoliuciją, kurioje teigiama, kad Izraelio kariniai veiksmai Gazos Ruože atitinka teisinį genocido apibrėžimą, praneša naujienų portalas „Jerusalem Post“.

Gazos Ruožas (nuotr. SCANPIX)

Pasaulinė genocido mokslininkų asociacija, jos prezidento teigimu, pirmadienį priėmė rezoliuciją, kurioje teigiama, kad Izraelio kariniai veiksmai Gazos Ruože atitinka teisinį genocido apibrėžimą, praneša naujienų portalas „Jerusalem Post".

Gazos Ruožas (nuotr. SCANPIX)

Aštuoniasdešimt šeši procentai iš 500 narių turinčios Tarptautinės genocido mokslininkų asociacijos narių, dalyvavusių balsavime, pritarė rezoliucijai, kurioje teigiama, kad „Izraelio politika ir veiksmai Gazos Ruože atitinka genocido teisinį apibrėžimą, pateiktą Jungtinių Tautų konvencijos dėl genocido nusikaltimo prevencijos ir baudimo (1948 m.) II straipsnyje“.

Izraelio užsienio reikalų ministerija į šį mokslininkų asociacijos žingsnį iš karto nesureagavo.

Jis žengtas Tarptautiniam Teisingumo Teismui (TTT) nagrinėjant Pietų Afrikos bylą prieš Izraelį pagal Genocido konvenciją.

2023 m. gruodžio mėn. iškeltoje byloje Izraelis kaltinamas bandymu išnaikinti palestiniečius Gazos Ruože.

Gegužės mėn. byla įgavo dar didesnį pagreitį, kai Pietų Afrika pateikė išsamų teisinį raštą, kuris paskatino kelias šalis išreikšti paramą procesui.

2024 m. liepos mėn. TTT suteikė Izraeliui laiko pateikti savo atsakomąjį teisinį raštą. Analitikai teigė, kad atidėjimas Izraeliui suteikė laikiną palengvėjimą, bet platesnio diplomatinio ar teisinio spaudimo nesumažino.

Rugpjūčio mėn. šalių koalicija, įskaitant Airiją, paragino teismą išplėsti genocido sąvokos aiškinimą, siekdama išplėsti teisinį pagrindą, pagal kurį valstybės gali būti traukiamos atsakomybėn.

Per 2024 ir 2025 m. Izraelio pareigūnai toliau reiškė skepticizmą tarptautinių teisinių institucijų atžvilgiu, vadindami TTT ir Tarptautinio baudžiamojo teismo procesus politiškai motyvuotais ir siekiančiais paneigti Izraelio teisę gintis.

Į viršų