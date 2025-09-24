Italija Estijoje ilgiau paliks čia dislokuotą oro gynybos sistemą

„Rusijai pažeidus Estijos oro erdvę, Italija nusprendė išplėsti „Samp/T“ sistemos ir CAEW radarų lėktuvų buvimą. Jei jie tikėjosi atsako, tai tai yra mūsų atsakas – mūsų sustiprintas buvimas čia“, – kalbėjo G. Crosetto, turėdamas omenyje Rusiją.
Ilgojo nuotolio sistema „Samp/T“ vasarą buvo perkelta į Estiją ir, remiantis planais, rudenį turėjo būti atitraukta. Dabar ji liks čia iki kito pavasario, kai baigsis Italijos dalyvavimas „Baltijos oro policijos“ misijoje.
„Tai yra pirmasis ir aiškus atsakas į Rusijos provokacijas. Jei rusai vėl čia įskris ir įsibraus į mūsų oro erdvę, žinos, kad juos stebi ir toli siekianti oro gynybos sistema“, – sakė Estijos gynybos ministras Hanno Pevkuras. Taip, anot jo, bus galima reaguoti ne tik iš oro, bet bus ir pajėgumų „žemė-oras“.
Estijos duomenimis, penktadienį trys rusų naikintuvai apie 12 minučių išbuvo Estijos oro erdvėje, o tada juos išlydėjo Italijos oro pajėgų naikintuvai F-35.
