  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Užsienis > Europa

Italija Estijoje ilgiau paliks čia dislokuotą oro gynybos sistemą

2025-09-24 18:23 / šaltinis: ELTA
2025-09-24 18:23

Italija, reaguodama į pastaruosius Rusijos įvykdytus oro erdvės pažeidimus, ilgiau nei planavo paliks Estijoje dislokuotą oro gynybos sistemą. Tai lankydamasis Ämari karinių oro pajėgų bazėje pareiškė Italijos gynybos ministras Guido Crosetto, kuriuo remiasi Estijos transliuotojas. Čia šiuo metu dislokuoti italų naikintuvai ir 500 karių, kurie vykdo NATO oro erdvės stebėjimą virš su Rusija besiribojančios Baltijos šalies. 

Estijos vėliava (nuotr. SCANPIX)

Italija, reaguodama į pastaruosius Rusijos įvykdytus oro erdvės pažeidimus, ilgiau nei planavo paliks Estijoje dislokuotą oro gynybos sistemą. Tai lankydamasis Ämari karinių oro pajėgų bazėje pareiškė Italijos gynybos ministras Guido Crosetto, kuriuo remiasi Estijos transliuotojas. Čia šiuo metu dislokuoti italų naikintuvai ir 500 karių, kurie vykdo NATO oro erdvės stebėjimą virš su Rusija besiribojančios Baltijos šalies. 

0

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Rusijai pažeidus Estijos oro erdvę, Italija nusprendė išplėsti „Samp/T“ sistemos ir CAEW radarų lėktuvų buvimą. Jei jie tikėjosi atsako, tai tai yra mūsų atsakas – mūsų sustiprintas buvimas čia“, – kalbėjo G. Crosetto, turėdamas omenyje Rusiją.

Ilgojo nuotolio sistema „Samp/T“ vasarą buvo perkelta į Estiją ir, remiantis planais, rudenį turėjo būti atitraukta. Dabar ji liks čia iki kito pavasario, kai baigsis Italijos dalyvavimas „Baltijos oro policijos“ misijoje.

„Tai yra pirmasis ir aiškus atsakas į Rusijos provokacijas. Jei rusai vėl čia įskris ir įsibraus į mūsų oro erdvę, žinos, kad juos stebi ir toli siekianti oro gynybos sistema“, – sakė Estijos gynybos ministras Hanno Pevkuras. Taip, anot jo, bus galima reaguoti ne tik iš oro, bet bus ir pajėgumų „žemė-oras“.

Estijos duomenimis, penktadienį trys rusų naikintuvai apie 12 minučių išbuvo Estijos oro erdvėje, o tada juos išlydėjo Italijos oro pajėgų naikintuvai F-35.

