Išgėręs 2 litrus energinio gėrimo per dieną vyras patyrė širdies nepakankamumą

Londono ligoninės gydytojai paaiškino, kad pacientas, kuriam buvo sunku kvėpuoti, kankino dusulys gulint ir krito svoris, buvo skubiai paguldytas į intensyviosios terapijos skyrių, rašoma „BMJ Case Reports“. Tolesni tyrimai parodė, kad anksčiau jį taip pat kamavo virškinimo sutrikimai, drebulys ir smarkus širdies plakimas, tačiau jis į medikus nesikreipė.

Pacientas atskleidė, kad kasdien vidutiniškai išgerdavo po keturias 500 mililitrų skardines energinio gėrimo. Tiek energinio gėrimo jis gėrė pastaruosius dvejus metus.

Naujame atvejo tyrime 21 metų vyras išsamiai aprašo, kaip šis įprotis labai pablogino jo sveikatą, netgi privertė jį mesti universitetą, nes negalėjo susikaupti studijoms. Jis taip pat teigia, kad kentėjo stiprų migreninį galvos skausmą, kai nevartojo energinių gėrimų, todėl buvo sunku atsikratyti šio įpročio.

„Galiausiai buvau paguldytas į intensyviosios terapijos skyrių. Ši patirtis buvo labai traumuojanti dėl kelių priežasčių. Pirma, mane kankino kliedesiai, turėjau tiek atminties problemų, kad negalėjau prisiminti, kodėl buvau intensyviosios terapijos skyriuje. Antra, aš nuolat bijojau, nes sunkiai judėjau ir kalbėjau, o tai galiausiai sukėlė nemigą. Dažnai užmigdavau tik anksti ryte“, – pasakojo pacientas.

„Galiausiai aš dažnai susinervindavau, kai nesugalvodavau žodžių pasakyti, kai ko nors noriu, ir dėl to dažnai mane užplūsdavo tokios emocijos kaip nerimas ir depresija“, – pridūrė jis.

Kiekvienoje energinio gėrimo skardinėje yra maždaug 160 miligramų kofeino, o tai reiškia, kad jis kasdien suvartodavo mažiausiai 640 miligramų kofeino. Žmonių tolerancija kofeinui gali skirtis dėl daugelio priežasčių, tačiau paprastai manoma, kad sveikas suaugęs žmogus be problemų gali suvartoti 400 miligramų per dieną – tai yra maždaug keturi ar penki puodeliai kavos.

Kartu su įžvalgomis apie jo energinio gėrimo vartojimą, tolesni medicininiai tyrimai atkreipė dėmesį į paciento būklę. Daugybė kraujo tyrimų, medicininių tyrimų ir EKG parodymų parodė, kad jis serga širdies ir inkstų nepakankamumu. Manoma, kad inkstų nepakankamumas buvo susijęs su kita anksčiau nediagnozuota būkle, tačiau gydytojai tvirtai įtaria, kad sunkios širdies problemos buvo glaudžiai susijusios su energinio gėrimo vartojimu.

Kofeinas yra stimuliatorius, galintis pagreitinti širdies veiklą. Pora puodelių kavos kiekvieną rytą ar retkarčiais išgertas energinis gėrimas greičiausiai nieko blogo nepadarys, tik šiek tiek padidins širdies ritmą, tačiau kasdienis per didelis vartojimas siejamas su kardiomiopatija, dėl kurios širdies raumuo susilpnėja ir nebegali pumpuoti kraujo į likusį kūną. Be to, žinoma, kad energiniai gėrimai padidina kraujospūdį ir gali sukelti širdies ritmo sutrikimus, kurie ilgainiui gali sukelti širdies nepakankamumą.

Paciento būklė buvo tokia sunki, kad iš pradžių jis buvo perkeltas svarstyti dėl kombinuotos širdies ir inkstų transplantacijos. Laimei, jo širdies simptomai ir funkcija žymiai pagerėjo gydant vaistais ir visiškai nutraukus energinių gėrimų vartojimą.

„Reikėtų daugiau informuoti apie energinius gėrimus ir jų sudėties poveikį. Manau, kad jie labai greitai sukelia priklausomybę ir yra per daug prieinami mažiems vaikams. Manau, kad reikėtų sukurti įspėjamąsias etiketes, panašias į tas, kurios „puošia“ cigarečių pakelius, kad parodytų galimus energinio gėrimo ingredientų pavojus“, – apibendrino pacientas.