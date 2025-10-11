Iš Trumpo – nauji grasinimai Kinijai: apkaltino Xi Jinpingą

Po sveikatos patikrinimo Donaldas Trumpas į Baltuosius rūmus grįžta geros nuotaikos. Pasak medikų, 79-erių prezidento sveikata puiki, o širdis – kaip 14 metų jaunesnio vyro, tad jis esą ir toliau be apribojimų gali laikytis įtemptos savo darbotvarkės.
Ir naujų pareiškimų ilgai laukti nereikia. Prekybos kare su Kinija D. Trumpas verčia naują lapą – grasina nuo lapkričio 1 d. prekėms iš Kinijos įvesti papildomus 100 procentų muitus. Jie prisidėtų prie jau dabar galiojančių 30-ies procentų muitų.
„Pažiūrėsime, kas bus. Apsisprendžiau dėl lapkričio 1-osios. Pažiūrėsime“, – sako jis.
D. Trumpą įsiutino Pekino sprendimas sugriežtinti retųjų žemės elementų eksportą. Retieji elementai naudojami aukštųjų technologijų, karinėje, aviacijos, atsinaujinančios energijos, automobilių pramonėje, išmaniųjų telefonų ir kitų prietaisų gamyboje. Kai Kinija paskutinį kartą sugriežtino eksporto kontrolę, amerikietiškų automobilių gamintojai „Ford“ netgi laikinai teko sustabdyti gamybą.
„Buvome šokiruoti, tikrai sakau. Visi apie tai kalbėjome ir tiesiog: „Iš kur visa tai?“ Visiškai netikėta. Tiesiog iš giedro dangaus“, – sako D. Trumpas.
Tačiau retųjų žemės elementų eksporte Kinija dominuoja, tad savo rankose turi tvirtą kozirį ir gali spausti net Jungtines Valstijas. D. Trumpas dėl to pyksta ir sako, kad jo oponentas Xi bando paversti pasaulį Kinijos įkaitu. Ant plauko pakibo ir šį mėnesį Pietų Korėjoje planuotas jųdviejų susitikimas.
„Mus tiesiog nustebino Kinija. Mano santykiai su prezidentu Xi labai geri, bet jie vis tiek taip pasielgė. Aš to neišprovokavau. Jie tiesiog ėmėsi tokių veiksmų ir juos nukreipė ne konkrečiai prieš mus. Jie nusitaikė į visą pasaulį“, – teigia jis.
Po D. Trumpo grasinimų Kinijai, finansų rinkos patyrė didžiausią nuosmukį nuo balandžio, nors nei D. Trumpo 100 procentų muitai, nei Xi Jinpingo retųjų elementų eksporto ribojimai dar neįsigaliojo ir tai, panašu, dviejų galingųjų derybų taktika.
„Nežinomybė dėl ateities dar labiau išaugo. Amerika ir Kinija privalo bendradarbiauti. Kalbant apie tarptautinę prekybą, mes priklausome vieni nuo kitų. Gal tai tik laikinas sutrikimas, bet jis rodo, kad derybos dėl prekybos į klostosi ne taip gerai, kaip tikėtasi, ir visa tai gali persikelti į 2026-uosius metus“, – teigia finansų rinkų eksperte Anna Rathbun.
Tuo metu vakar Nobelio taikos premija apdovanota Venesuelos opozicijos lyderė Maria Corina Machado, puikiai suprasdama, kokį antausį patyrė D. Trumpas premijos negavęs, jam paskambino po to, kai Baltieji rūmai pasmerkė Nobelio taikos komitetą dėl sprendimo apdovanoti ją, o ne D. Trumpą. Pati M. C. Machado pokalbio detalių neatskleidė, tačiau apie jį pasipasakojo D. Trumpas.
„Asmuo, kuris gavo Nobelio taikos premiją, šiandien paskambino. Paskambino man ir pasakė: „Priimu ją jūsų garbei, nes jūs tikrai to nusipelnėte.“ Labai malonus dalykas. Aš nepasakiau jai: „Tuomet atiduokite ją man“, nors manau, kad ji galėjo tai padaryti. Ji labai maloni. Ir, žinote, aš jai padėjau šiame kelyje“, – sako jis.
O štai pirmoji ponia Melania Trump, dar rugpjūtį V. Putinui, kai šis viešėjo Aliaskoje, per savo vyrą perdavusi laišką patirtino, kad užmezgė su juo tiesioginį ryšį, kad tik kuo daugiau rusofašistų pagrobtų ukrainiečių vaikų grįžtų į Ukrainą.
„Nuo tada prezidentas V. Putinas ir aš palaikome atvirą bendravimo kanalą, kalbėdami apie šių vaikų gerovę. <...> Iš tiesų, per pastarąsias 24 valandas aštuoni vaikai buvo sugrąžinti savo šeimoms. Kiekvienas jų patyrė sunkių išgyvenimų dėl karo Ukrainoje“, – tikina ji.
Būtent dėl neteisėto ukrainiečių vaikų deportavimo į Rusiją, kas yra laikoma karo nusikaltimu, V. Putinui yra išduotas tarptautinis arešto orderis.
