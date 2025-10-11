Kalendorius
TV3 naujienos > Užsienis > Karas Izraelyje

„Hamas“ atstovas: apie nusiginklavimą „negali būti nė kalbos“

2025-10-11 18:33 / šaltinis: BNS
2025-10-11 18:33

Apie „Hamas" nusiginklavimą, numatytą JAV prezidento Donaldo Trumpo plane dėl taikos Gazos Ruože, „negali būti nė kalbos", naujienų agentūrai AFP šeštadienį pareiškė palestiniečių kovotojų grupuotės pareigūnas.

„Hamas“ pasirengusi derėtis dėl paliaubų Gazos Ruože (nuotr. Elta)

Apie „Hamas“ nusiginklavimą, numatytą JAV prezidento Donaldo Trumpo plane dėl taikos Gazos Ruože, „negali būti nė kalbos“, naujienų agentūrai AFP šeštadienį pareiškė palestiniečių kovotojų grupuotės pareigūnas.

3

„Apie siūlomą ginklų perdavimą negali būti nė kalbos ir tai nediskutuotina“, – sakė jis.

JAV prezidentas yra minėjęs, kad „Hamas“ ginklų atidavimo klausimas bus sprendžiamas antrajame taikos plano etape.

Dvidešimties punktų plane „Hamas“ nariams, kurie atiduos savo ginklus, žadama amnestija ir  teigiama, kad jiems bus leista išvykti iš Gazos Ruožo.

„Hamas“ pareigūnas kalbėjo tuo metu, kai Gazos Ruože tęsiasi paliaubos ir artėja pirmadienį pasibaigsiantis 72 valandų terminas, per kurį turi būti paleisti Izraelio įkaitai, nelaisvėje laikomi nuo 2023 metų spalio 7-ąją „Hamas“ surengtų išpuolių.

Nepaisant didėjančių vilčių, kad dvejus metus besitęsiantis niokojantis karas pagaliau baigsis, „Hamas“ nusiginklavimas ir Izraelio pajėgų pasitraukimas laikomi pagrindinėmis kliūtimis D. Trumpo plano įgyvendinimui.

