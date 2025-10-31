Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Užsienis > Kinija

Iš Kinijos – raudoni signalai: „JAV turėtų atsargiai rinkti žodžius“

2025-10-31 09:56 / šaltinis: BNS
2025-10-31 09:56

Kinijos gynybos ministras Dong Junas penktadienį Malaizijoje vyksiančio viršūnių susitikimo metu savo JAV kolegai Pete'ui Hegsethui sakė, kad abi šalys turėtų kurti pasitikėjimą, pranešė Pekinas.

JAV ir Kinijos vėliavos (nuotr. SCANPIX)

Kinijos gynybos ministerija susitikimo protokole nurodė, kad Dong Junas sakė P. Hegsethui, jog abi šalys turėtų „stiprinti pasitikėjimą ir išsklaidyti neaiškumus“, ragindamas šių „dviejų valstybių kariuomenes ieškoti tinkamo būdo bendradarbiauti“, praėjus dienai po prezidentų Xi Jinpingo ir Donaldo Trumpo susitikimo Pietų Korėjoje.

D. Trumpas žurnalistams sakė, kad ketvirtadienį lyderiai neaptarė Taivano klausimo, tačiau, kaip pranešė gynybos ministerija, Dong Junas P. Hegsethui sakė, kad „abiejų Taivano sąsiaurio pusių suvienijimas yra neišvengiama istorinė tendencija“.

„JAV pusė turėtų atsargiai rinkti žodžius, apgalvoti savo veiksmus Taivano atžvilgiu ir užimti aiškią poziciją, kad tvirtai prieštarauja „Taivano nepriklausomybei“, – teigė Dong Junas. 

Kinija savarankišką Taivaną laiko savo teritorijos dalimi. Jungtinės Valstijos pripažįsta tik Pekiną, tačiau tiekia ginklus Taivanui – savarankiškai demokratinei salai. 

