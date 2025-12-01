 
Kalendorius
Gruodžio 1 d., pirmadienis
Vilnius +3°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška
Naujausios
Karas Ukrainoje
Lietuva
Verslas
Užsienis
Gyvenimas
Sportas
Video
Žmonės
Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Užsienis > JAV

Iš JAV – naujausias pareiškimas dėl karo Ukrainoje taikos derybų

2025-12-01 23:01 / šaltinis: tv3.lt
2025-12-01 23:01

JAV prezidento Donaldo Trumpo administracija „labai optimistiškai“ vertina taikos susitarimą Ukrainoje.

Iš JAV – naujausias pareiškimas dėl karo Ukrainoje taikos derybų (nuotr. SCANPIX)
13

JAV prezidento Donaldo Trumpo administracija „labai optimistiškai“ vertina taikos susitarimą Ukrainoje.

REKLAMA
0

Tokį pareiškimą pateikė Baltųjų rūmų spaudos sekretorė Karoline Leavitt, rašo „Sky News“.

„Labai geros derybos“

Pasak jos, amerikiečių derybininkai ir pats D. Trumpas „labai intensyviai dirbo šiuo klausimu“. Ji pažymėjo, kad vyko „labai geros derybos“ su Ukrainos atstovais. 

TAIP PAT SKAITYKITE:

Karas Ukrainoje. 2025-ųjų lapkritis
(13 nuotr.)
(13 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Karas Ukrainoje. 2025-ųjų lapkritis

Specialusis pasiuntinys Steve'as Witkoffas šiuo metu vyksta į Rusiją.

„Tikimės, kad šis karas pagaliau baigsis“, – pridūrė K. Leavitt.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Prasidėjo itin svarbus Ukrainos ir JAV delegacijų susitikimas (nuotr. SCANPIX)
Svarbus Ukrainos ir JAV delegacijų susitikimas: Rubio įvardijo 1 tikslą (12)
Aliaksandras Lukašenka (nuotr. SCANPIX)
„Visiškai praras šalį“: Lukašenka pateikė savo prognozę Ukrainai (32)
Putinas ciniškai prabilo apie karą: rusams „skaudu“, bet kalta Europa (nuotr. SCANPIX)
Karas Ukrainoje. Po Putino pareiškimų – griežtas Vakarų atsakas: „Dabar Rusijai teks tai padaryti“ (473)
Donaldas Trumpas pasirašė „didelį, gražų“ išlaidų įstatymą (nuotr. SCANPIX)
Aiškėja naujos detalės: Trumpo taikos planas Ukrainai buvo padarytas pagal Rusijos dokumentą (10)

Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia kasdien nauji testai – išbandykite savo žinias ir smagiai praleiskite laiką.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų