Iš JAV – naujausias pareiškimas dėl karo Ukrainoje taikos derybų

Tokį pareiškimą pateikė Baltųjų rūmų spaudos sekretorė Karoline Leavitt, rašo „Sky News“.
„Labai geros derybos“
Pasak jos, amerikiečių derybininkai ir pats D. Trumpas „labai intensyviai dirbo šiuo klausimu“. Ji pažymėjo, kad vyko „labai geros derybos“ su Ukrainos atstovais.
Karas Ukrainoje. 2025-ųjų lapkritis (nuotr. SCANPIX)
Karas Ukrainoje. 2025-ųjų lapkritis (nuotr. SCANPIX)
Karas Ukrainoje. 2025-ųjų lapkritis (nuotr. SCANPIX)
Karas Ukrainoje. 2025-ųjų lapkritis (nuotr. SCANPIX)
Karas Ukrainoje. 2025-ųjų lapkritis (nuotr. SCANPIX)
Karas Ukrainoje. 2025-ųjų lapkritis (nuotr. SCANPIX)
Karas Ukrainoje. 2025-ųjų lapkritis (nuotr. SCANPIX)
Karas Ukrainoje. 2025-ųjų lapkritis (nuotr. SCANPIX)
Karas Ukrainoje. 2025-ųjų lapkritis (nuotr. SCANPIX)
Karas Ukrainoje. 2025-ųjų lapkritis (nuotr. SCANPIX)
Karas Ukrainoje. 2025-ųjų lapkritis (nuotr. SCANPIX)
Karas Ukrainoje. 2025-ųjų lapkritis (nuotr. SCANPIX)
Karas Ukrainoje. 2025-ųjų lapkritis (nuotr. SCANPIX)
Specialusis pasiuntinys Steve'as Witkoffas šiuo metu vyksta į Rusiją.
„Tikimės, kad šis karas pagaliau baigsis“, – pridūrė K. Leavitt.
Šaltinis:
tv3.lt
Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia kasdien nauji testai – išbandykite savo žinias ir smagiai praleiskite laiką.
REKLAMA