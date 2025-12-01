 
TV3 naujienos > Užsienis > Karas Ukrainoje

Ukrainos pajėgos smogė raketų bazei Kryme: paskelbtas vaizdo įrašas

2025-12-01 22:33 / šaltinis: tv3.lt
2025-12-01 22:33

Pirmadienio vakarą Ukrainos gynybos pajėgos raketomis smogė laikinai okupuotam Krymui, praneša UNIAN.

Ukrainos pajėgos smogė raketų bazei Kryme: paskelbtas vaizdo įrašas (nuotr. SCANPIX)
13

Apie įvykį skelbiama Ukrainos ginkluotųjų pajėgų specialiųjų operacijų pajėgų vadavietės „Facebook" paskyroje.

1

Apie įvykį skelbiama Ukrainos ginkluotųjų pajėgų specialiųjų operacijų pajėgų vadavietės „Facebook“ paskyroje. 

FOTOGALERIJA. Karas Ukrainoje. 2025-ųjų lapkritis

Siekia susilpninti rusų pozicijas

Pažymima, kad teritoriją, esančią pietinėje okupuoto pusiasalio dalyje, rusų pajėgos nuolat naudoja įvairių tipų smogiamųjų dronų paleidimui, kurie smogia Ukrainos civilinei infrastruktūrai.

„Specialiųjų operacijų pajėgos toliau imasi asimetrinių veiksmų, siekdamos susilpninti Rusijos armijos puolimo pajėgumus“, – apibendrino kariai. 

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Krymo tiltas (nuotr. SCANPIX)
Bandymas susprogdinti Krymo tiltą: Rusijos teismas skyrė iki gyvos galvos (12)
Kryme atakuota chemijos gamykla, svarbi transformatorinė (nuotr. stop kadras)
Paskelbtas vaizdo įrašas: Kryme atakuota gamykla, svarbi transformatorinė
Krymo tiltas BNS Foto
Atakuotas Krymas: griaudėjo sprogimai, užsidegė naftos bazė (1)

