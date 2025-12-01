Ukrainos pajėgos smogė raketų bazei Kryme: paskelbtas vaizdo įrašas

Apie įvykį skelbiama Ukrainos ginkluotųjų pajėgų specialiųjų operacijų pajėgų vadavietės „Facebook“ paskyroje.
Karas Ukrainoje. 2025-ųjų lapkritis (nuotr. SCANPIX)
Siekia susilpninti rusų pozicijas
Pažymima, kad teritoriją, esančią pietinėje okupuoto pusiasalio dalyje, rusų pajėgos nuolat naudoja įvairių tipų smogiamųjų dronų paleidimui, kurie smogia Ukrainos civilinei infrastruktūrai.
„Specialiųjų operacijų pajėgos toliau imasi asimetrinių veiksmų, siekdamos susilpninti Rusijos armijos puolimo pajėgumus“, – apibendrino kariai.
Šaltinis:
tv3.lt
