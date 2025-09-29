Irane įvykdyta mirties bausmė vyrui, apkaltintam šnipinėjus Izraeliui

Iranas šį vyrą įvardijo kaip Bahmaną Choobiaslą. Jo byla anksčiau nebuvo minima nei šalies žiniasklaidoje, nei aktyvistų, stebinčių mirties bausmių vykdymą šalyje, pranešimuose.
Tačiau Iranas mirties bausmę šiam vyrui įvykdė po to, kai, reaguodamas į savaitgalį atnaujintas Jungtinių Tautų (JT) sankcijas, pažadėjo imtis veiksmų prieš savo priešus.
Iranas tvirtina, kad B. Choobiaslas buvo surengęs susitikimą su Izraelio žvalgybos agentūros „Mossad“ pareigūnais.
Teismų sistemos naujienų svetainė „Mizan Online“ pranešė, kad vyras dirbo su „jautriais telekomunikacijų projektais“ ir perdavė informaciją apie „elektroninių prietaisų importo kelius“.
Skelbiama, kad nuo birželio mėnesį 12 dienų trukusio Izraelio ir Irano karo Teheranas mirties bausmę įvykdė devyniems šnipinėjimu apkaltintiems žmonėms.
Birželį Izraelis surengė precedento neturintį puolimą prieš Iraną: atakavo branduolinius ir karinius objektus, taip pat gyvenamuosius rajonus. Iranas skelbia, kad žuvo daugiau kaip 1 tūkst. žmonių, įskaitant aukšto rango vadus ir branduolinės srities mokslininkus.
Iranas atsakė raketomis ir dronais, pasiųstais į Izraelį, kur žuvo dešimtys žmonių.
Per 12 dienų karą Jungtinės Valstijos surengė ir savo bombardavimą, atakuodamos iraniečių branduolinius objektus, kol galiausiai šalys pasiekė paliaubas.
Anksčiau šį mėnesį Iranas įvykdė mirties bausmę Babakui Shahbazi, apkaltinę jį šnipinėjimu Izraelio naudai.
Aktyvistai tai paneigė ir tvirtino, kad vyras buvo kankinamas ir priverstas padaryti melagingą prisipažinimą po laiško Ukrainos prezidentui Volodymyrui Zelenskiui. Tame laiške jis siūlėsi kovoti už Kyjivą.
Pastaraisiais metais Irane buvo surengti keli masiniai protestai, kuriuos paskatino nepasitenkinimas ekonomine padėtimi, moterų teisių reikalavimai ir kvietimai keisti šalies teokratinę sistemą.
Kelios nevyriausybinės organizacijos sako, kad Irano valdžia per represijų bangą po 12 dienų karo su Izraeliu sulaikė šimtus žmonių ir įvykdė dešimtis egzekucijų. Organizacijos kaltina Iraną tuo, kad jis pasitelkia baimę siekdamas kompensuoti šio konflikto atskleistą silpnumą.
Irane mirties bausmė skiriama už įvairius sunkius nusikaltimus, o pagal įvykdytų mirties bausmių skaičių pasaulyje ši šalis yra antra po Kinijos, sako žmogaus teisių gynimo grupės, tarp jų „Amnesty International“.
Egzekucijos Irane paprastai įvykdomos pakariant, labai anksti ryte.
