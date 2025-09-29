Kalendorius
Rugsėjo 29 d., pirmadienis
Vilnius +11°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Užsienis > Kitos šalys

Irane įvykdyta mirties bausmė vyrui, apkaltintam šnipinėjus Izraeliui

2025-09-29 09:52 / šaltinis: BNS
2025-09-29 09:52

Iranas pirmadienį pranešė įvykdęs mirties bausmę vyrui, apkaltintam šnipinėjimu Izraelio naudai – tai naujausias incidentas per Teherano vykdomą didžiausią egzekucijų bangą pastaraisiais dešimtmečiais.

Irano vėliava BNS Foto

Iranas pirmadienį pranešė įvykdęs mirties bausmę vyrui, apkaltintam šnipinėjimu Izraelio naudai – tai naujausias incidentas per Teherano vykdomą didžiausią egzekucijų bangą pastaraisiais dešimtmečiais.

REKLAMA
0

Iranas šį vyrą įvardijo kaip Bahmaną Choobiaslą. Jo byla anksčiau nebuvo minima nei šalies žiniasklaidoje, nei aktyvistų, stebinčių mirties bausmių vykdymą šalyje, pranešimuose.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Tačiau Iranas mirties bausmę šiam vyrui įvykdė po to, kai, reaguodamas į savaitgalį atnaujintas Jungtinių Tautų (JT) sankcijas, pažadėjo imtis veiksmų prieš savo priešus.

REKLAMA
REKLAMA

Iranas tvirtina, kad B. Choobiaslas buvo surengęs susitikimą su Izraelio žvalgybos agentūros „Mossad“ pareigūnais. 

REKLAMA

Teismų sistemos naujienų svetainė „Mizan Online“ pranešė, kad vyras dirbo su „jautriais telekomunikacijų projektais“ ir perdavė informaciją apie „elektroninių prietaisų importo kelius“.

Skelbiama, kad nuo birželio mėnesį 12 dienų trukusio Izraelio ir Irano karo Teheranas mirties bausmę įvykdė devyniems šnipinėjimu apkaltintiems žmonėms. 

REKLAMA
REKLAMA

Birželį Izraelis surengė precedento neturintį puolimą prieš Iraną: atakavo branduolinius ir karinius objektus, taip pat gyvenamuosius rajonus. Iranas skelbia, kad žuvo daugiau kaip 1 tūkst. žmonių, įskaitant aukšto rango vadus ir branduolinės srities mokslininkus.

Iranas atsakė raketomis ir dronais, pasiųstais į Izraelį, kur žuvo dešimtys žmonių.

Per 12 dienų karą Jungtinės Valstijos surengė ir savo bombardavimą, atakuodamos iraniečių branduolinius objektus, kol galiausiai šalys pasiekė paliaubas.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Anksčiau šį mėnesį Iranas įvykdė mirties bausmę Babakui Shahbazi, apkaltinę jį šnipinėjimu Izraelio naudai. 

Aktyvistai tai paneigė ir tvirtino, kad vyras buvo kankinamas ir priverstas padaryti melagingą prisipažinimą po laiško Ukrainos prezidentui Volodymyrui Zelenskiui. Tame laiške jis siūlėsi kovoti už Kyjivą.

REKLAMA

Pastaraisiais metais Irane buvo surengti keli masiniai protestai, kuriuos paskatino nepasitenkinimas ekonomine padėtimi, moterų teisių reikalavimai ir kvietimai keisti šalies teokratinę sistemą.

Kelios nevyriausybinės organizacijos sako, kad Irano valdžia per represijų bangą po 12 dienų karo su Izraeliu sulaikė šimtus žmonių ir įvykdė dešimtis egzekucijų. Organizacijos kaltina Iraną tuo, kad jis pasitelkia baimę siekdamas kompensuoti šio konflikto atskleistą silpnumą.

Irane mirties bausmė skiriama už įvairius sunkius nusikaltimus, o pagal įvykdytų mirties bausmių skaičių pasaulyje ši šalis yra antra po Kinijos, sako žmogaus teisių gynimo grupės, tarp jų „Amnesty International“.

Egzekucijos Irane paprastai įvykdomos pakariant, labai anksti ryte.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Volodymyras Zelenskis. Andrius Ufartas/ELTA
Zelenskis: Rusija į Ukrainą paleido beveik 500 kovinių dronų ir per 40 raketų
Karas Ukrainoje (nuotr. Telegram)
Per Rusijos smūgius Ukrainoje žuvo bent keturi žmonės, Lenkija pakėlė naikintuvus
Donaldas Trumpas (nuotr. SCANPIX)
„Neprieštarauju“: Trumpas užsiminė, kad leis Ukrainai smogti Rusijos teritorijai (21)
Volodymyras Zelenskis (nuotr. SCANPIX)
Zelenskis kreipėsi į Trumpą: nori raketų, galinčių pasiekti Maskvą (22)

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų