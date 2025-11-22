Internete išplito kadrai, nufilmuoti prieš orlaivio avariją: tupdant lakūnas jo nebesuvaldė

Konge vienas po kito keleiviai šoko iš degančio privataus lėktuvo. Orlaivio uodega ryškiai liepsnojo, o į dangų kilo tiršti juodi dūmai.
Išsigandę žmonės bėga kuo toliau nuo sudužusio lėktuvo, baimindamiesi galimo sprogimo.
Lakūnas nesuvaldė lėktuvo
Internete išplito kadrai, nufilmuoti likus vos kelioms akimirkoms iki orlaivio avarijos. Vienas iš privataus lėktuvo keleivių filmuoja nusileidimo momentą.
Iš pradžių lėktuvas ramiai leidžiasi virš miesto, tačiau orlaiviui triukšmingai palietus nusileidimo taką, lakūnas jo nebesuvaldė Ir lėktuvas nulėkė nuo nusileidimo tako.
Visa laimė, keleiviai spėjo laiku pasprukti ir niekas nenukentėjo.
Lėktuvu skrido šalies kasybos pramonės ministras su savo komanda. Ši Afrikos šalis turi vienus didžiausių žemės išteklių žemyne – čia gausu kobalto, vario ir aukso. Tik kasyklos, panašu, ne pačios saugiausios. Mat politikas skrido į tragedijos vietą Kolvezyje, kur vario kasykloje sugriuvus tiltui žuvo apie 30 žmonių.
Straipsnis parengtas pagal TV3 žinių reportažą.