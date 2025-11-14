 
  tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Verslas > Transportas

Virš Lietuvos ratus suko milžiniškas JAV bombonešis: štai kam ruošiasi

2025-11-14 15:37
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
2025-11-14 15:37
2025-11-14 15:37

Virš Lietuvos penktadienį ratus suko JAV kariuomenei priklausantis bombonešis „Boeing B-52H Stratofortress“.

Bombonešis Lietuvoje (nuotr. SCANPIX/Flightradar24.com)

Virš Lietuvos penktadienį ratus suko JAV kariuomenei priklausantis bombonešis „Boeing B-52H Stratofortress“.

Kaip rodo „Flightradar24.com“ duomenys, amerikiečių kariuomenės bombonešis atskrido iš Ispanijos.

Iš žemėlapio galima matyti, kad ypatingas orlaivis ratus suko virš Kauno ir netoli Marijampolės, Kazlų Rūdos (Kazlų Rūdoje yra ir poligonas). 

Tiesa, vėliau šis JAV bombonešis nuskrido į Latviją, o maždaug 14 val. ratus pradėjo sukti virš Estijos. 

Apie orlaivio skrydį patvirtino ir kariuomenė

Lietuvos kariuomenės atstovai naujienų portalui tv3.lt paaiškino, kad „orlaivis vykdo iš anksto suplanuotas treniruočių užduotis“. 

JAV kariuomenės atstovai socialiniame tinkle dar vakar skelbė informaciją, kad JAV oro pajėgos kartu su Suomija, Lietuva, Švedija ir kitais sąjungininkais dalyvauja bendrose pratybose. 

Pasak JAV atstovų, bombonešio dislokavimas Europoje bei atliekamos pratybos ne tik stiprina koordinavimą, gebėjimą veikti sudėtingomis sąlygomis, padeda tobulinti taktinius veiksmus, bet ir demonstruoja, kad JAV regione yra pasirengusi reaguoti į bet kokią grėsmę. 

