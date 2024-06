Internautai šėlsta – šuniukų nuotraukomis Ukrainai surinko 7 mln. eurų

Jei teko naudotis socialiniu tinklu X, tikriausiai ne kartą teko susidurti su bent viena paskyra, kurios profilio nuotraukoje pavaizduotas akita inu. Tačiau neatsitiktinai krūva paskyrų naudoja tokias profilio nuotraukas. Tačiau kas tas NAFO ir kaip jie atsirado interneto platybėse?

Kilmės istorija

Pavadinimas NAFO, yra tam tikra NATO parodija. Šiaurės Atlanto draugelių organizacija kovoja su dezinformacija ir renka lėšas Ukrainos kariuomenei.

„United 24 media“ skelbia, jog viskas prasidėjo nuo to kai lenkas Kamilas Dyszewskis 2022 m. gegužę pagal akita inu šuns memą (red. – dažniausiai juokingas paveikslėlis ar bet kokia kita medija, kuri turi tam tikrą reikšmę ir yra ganėtinai plačiai paplitusi internete) sukūrė profilio nuotrauką. Šių šuniukų nuotraukos pradėjo plisti memuose, susijusiuose su karu Ukrainoje. Tad kiti X naudotojai kreipėsi į Kamilą tam, kad jiems sukurtų panašias profilio nuotraukas.

Kamilas ir kiti NAFO įkūrėjai sugalvojo daryti šias profilio nuotraukas kitiems, mainais už aukas Ukrainos organizacijoms. Pradžioje aukos buvo skiriamos Sakartvelo legionui – kariniam dariniui, sudarytam daugiausia iš Sakartvelo savanorių, kovojančių už Ukrainą. Ir taip 2022 m. gegužės 24 d. oficialiai buvo įkurta NAFO.

Me, seeing a very old NAFO meme I made running in the wild. pic.twitter.com/XDWE0nkNOM — Kharon Fella (@iltaviesti) April 8, 2024

Dizainerių komanda

Grafinių dizainerių komanda, kuri dirbo kurdama akita inu profilio nuotraukas, 2022 m. vasarą gerokai išaugo. NAFO pasitelkė daugiau kaip 100 savanorių ir per dieną sukurdavo šimtus šunyčių profilių nuotraukų.

2023 m. gegužės 24 d. NAFO atšventė vienerių metų sukaktį ir pažymėjo daugiau kaip 100 tūkst. sekėjų socialiame tinkle X ir daugiau kaip 30 tūkst. savanorių, kurie kuria profilio nuotraukas.

NAFO narių skaičius išaugo taip sparčiai, kad buvo sukurta oficiali NAFO paskyra X. Vėliau – ir interneto svetainė, kuri padeda naujiems draugeliams užmegzti ryšius, rasti patikimas labdaros organizacijas ir sekti aktualiausias naujienas.

Behold! A new #Fella has been born!



Fellarequest for the benefit of @andreivaitovich - ordered at the forge by @Giulia2575 ❣️(with a wish of notifying @trinzu 🤷‍♂️).



Welcome to the Pack, Andreï. May the good news come in in constant flow. 💛💙#FellaDelivery@Official_NAFO pic.twitter.com/x36aq3xKkO REKLAMA REKLAMA REKLAMA June 11, 2024

Šuniukų misija?

Rusijos karas Ukrainoje yra ne vien informacinis, bet ir fizinis. Dėl to NAFO ėmėsi veiksmų ir su humoru priešinasi Rusijos propagandai bei dezinformacijai socialiuose tinkluose. Organizacija turi savo 5 straipsnį, kaip ir NATO, kurios straipsnyje teigiama, kad užpuolimas prieš vieną NATO narę, reiškia užpuolimą prieš jas visas.

NAFO nariai „bombarduoja“ prorusiškas paskyras memais ir vaizdo įrašais, naudodami grotažymę „NAFOarticle5“ (angl. „NAFO 5-asis straipsnis“). Su grotažyme jie leidžia kitiems nariams atrasti paskyrą ir toliau „bombarduoti“ dezinformacinius įrašus.

NAFO yra tokia veiksminga, jog Rusijos valstybinė žiniasklaida draugelių armiją pavadino proukrainietiška „botų armija“.

NAFO plėtra

Augant NAFO bendruomenei, prie jos gretų ėmė jungtis daug politikos ir žiniasklaidos veikėjų, įskaitant Helsinkio komisijos personalo direktorių Paulą Massaro, buvusį Estijos prezidentą Toomą Hendriką Ilvesą, buvusį Ukrainos gynybos ministrą Oleksijų Reznikovą ir Lenkijos televizijos laidų vedėją Jonaszą Rewinskį.

Daugelis pasaulio leidinių parašė NAFO ir jos darbui skirtų straipsnių, įskaitant „Politico“, „The Economist“, CNN ir daugelį kitų. Ukrainos Gynybos ministerija net parašė padėkos žinutę internetinei organizacijai už jų nenuilstamą kovą su Rusijos propaganda socialiniuose tinkluose.

My greetings to #NAFOfellas - you’re doing a great job fighting bad takes and Russian propaganda, and raising funds for Ukraine’s defence. I salute you, #Fellas.



Thank you for gifting me my own Fella, @Phoenixfire709. #NAFO expansion is non-negotiable. https://t.co/cJIPI5ThnL REKLAMA REKLAMA REKLAMA Kaja Kallas (@kajakallas) September 25, 2022

Dear #fellas , it’s an honor for me to be a proud member of #NAFO . Just want to take this opportunity to once again thank you for what you are doing: donating to support our troops, fighting misinformation and propaganda, and of course, bonking those russian trolls.

We will… pic.twitter.com/3Cux0qhoyu — Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) July 1, 2023

Lėšų rinkimas

NAFO surengė ne vieną lėšų rinkimo kampaniją, per kurią surinkta daug pinigų per savo 69-osios šnipų brigados fondą, kuris nenuilstamai organizuoja lėšų rinkimą ir logistinę paramą įvairiems Ukrainos padaliniams.

2023 m. pradžioje internetinė organizacija atidarė savo atributikos parduotuvę, kurioje už pirkinius gautas lėšas skiria Ukrainos gynėjams.

We usually express gratitude to our international partners for the security assistance. But today we want to give a shout-out to a unique entity - North Atlantic Fellas Organization #NAFO.

Thanks for your fierce fight against kremlin’s propaganda &trolls.

We salute you, fellas! pic.twitter.com/AfDnXf7pfc — Defense of Ukraine (@DefenceU) August 28, 2022

Turimais duomenimis, NAFO surinko bent 7 mln. eurų Ukrainos kariams.

Viena iš naujausių NAFO kampanijų ir viena didžiausių iki šiol surinktų lėšų – NAFO bendradarbiavimas su Jungtinių Valstijų oro pajėgų veteranu Jake‘u Broe‘u, turinčiu „YouTube“ kanalą, kuriame reguliariai skelbia naujausią informaciją apie padėtį Ukrainoje.

2024 m. organizacija vis dar tvirtai kovoja su Rusija. NAFO yra puikus pavyzdys, kaip XXI a. žmonės iš viso pasaulio gali virtualiai susiburti, kad pakeistų realų pasaulį.