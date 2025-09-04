Įkaitų artimieji maldauja Izraelio sutikti su susitarimu, kuriam jau pritarė „Hamas“

„Po 700 dienų pagaliau išgirdome iš Izraelio ir „Hamas“, kad jie nori pasiekti visapusišką susitarimą grąžinti visus įkaitus: gyvuosius – reabilitacijai, o mirusiuosius – tinkamai palaidoti“, – rašoma įkaitų ir dingusiųjų šeimų forumo pareiškime, kuris ketvirtadienį buvo paskelbtas platformoje „X“.
„Raginame ministrą pirmininką Benjaminą Netanyahu, JAV administraciją ir tarpininkus nedelsiant sušaukti derybų grupes ir priversti jas susėsti prie derybų stalų, kol bus pasiektas susitarimas“, – rašė jie.
Likusių 48 įkaitų, laikomų Gazoje, artimieji teigė, kad jiems sugrąžinti į Izraelį „laiko lieka vis mažiau“. Manoma, kad iš Gazos Ruože laikomų įkaitų, kuriuos 2023 m. spalio 7 d. pagrobė „Hamas“ ir kiti smogikai, gyvi vis dar yra maždaug 20 asmenų.
Jų šeimos paragino izraeliečius „išeiti į gatves, palaikyti mus ir reikalauti, kad būtų grąžinti visi įkaitai ir nutrauktas karas“.
Naujausias pasiūlymas dėl galimų Izraelio ir grupuotės „Hamas“ paliaubų yra grindžiamas JAV specialiojo pasiuntinio Steve‘o Witkoffo parengtu planu, kuriame numatyta 60 dienų nutraukti ugnį Gazoje ir mainais į Izraelio kalėjimuose laikomus palestiniečius paleisti 10 gyvų įkaitų.
Tačiau B. Netanyahu primygtinai tvirtina, kad nori visapusiško susitarimo, pagal kurį iš karto būtų paleisti visi įkaitai. Jis taip pat nori, kad „Hamas“ pasiduotų ir nusiginkluotų, tačiau kovotojų grupuotė su tuo nesutinka.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!