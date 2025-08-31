„Hamas“ patvirtino savo vado žūtį

Šeštadienį palestiniečių islamistų grupuotės paskelbtose nuotraukose jis buvo pavaizduotas kartu su kitais politiniais ir kariniais lyderiais, kurie pavadinti „karinės tarybos kankiniais“.
Mohammedas Sinwaras buvo jaunesnysis Yahya Sinwaro, kurį Izraelis kaltina vadovavus 2023 m. spalio 7 d. išpuoliui prieš Izraelį, po kurio Gazos Ruože prasidėjo ir vis dar vyksta karas, brolis.
Teigiama, kad jis po vado Mohammedo Deifo mirties vadovavo Al-Qassamo brigadų karinei tarybai.
Žuvo 1 219 žmonių
Izraelis pranešė, kad birželį atpažino Mohammedo Sinwaro kūną, rastą tunelyje po Europos ligonine Chan Junise centrinėje Gazos dalyje. Kariuomenė sakė, kad gegužės 13 d. jį „likvidavo“.
Oficialiais duomenimis grindžiamu naujienų agentūros AFP skaičiavimu, 2023 m. spalį per „Hamas“ išpuolį Izraelio pietuose žuvo 1 219 žmonių.
Be to, per išpuolį buvo pagrobtas 251 įkaitas. Manoma, kad 47 įkaitai tebelaikomi Gazos Ruože, o maždaug 20 iš jų vis dar yra gyvi.
Remiantis „Hamas“ valdomos Gazos ruožo sveikatos apsaugos ministerijos duomenimis, kuriuos Jungtinės Tautos laiko patikimais, per Izraelio atsakomąjį puolimą žuvo mažiausiai 63 371 palestinietis, dauguma žuvusiųjų – civiliai gyventojai.
