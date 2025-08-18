„Hamas“ pareigūnas: grupuotė sutinka su nauju pasiūlymu dėl paliaubų Gazos Ruože

„Hamas“ pateikė savo atsakymą tarpininkams, patvirtindamas, kad „Hamas“ ir frakcijos sutiko su nauju pasiūlymu dėl paliaubų, neprašydamos jokių pakeitimų“, – AFP sakė „Hamas“ šaltinis, pageidavęs likti anonimu.
Anksčiau pranešta, kad „Hamas“ derybininkams Kaire pateiktame pasiūlyme raginama sudaryti pradines 60 dienų paliaubas ir paleisti įkaitus dviem etapais.
