TV3 naujienos > Užsienis > Karas Izraelyje

„Hamas“ pareigūnas: grupuotė sutinka su nauju pasiūlymu dėl paliaubų Gazos Ruože

2025-08-18 18:50 / šaltinis: BNS
2025-08-18 18:50

Vienas islamistų grupuotės „Hamas“ šaltinis pirmadienį AFP sakė, kad palestiniečių kovotojai sutiko su nauju tarpininkų pasiūlymu dėl paliaubų Gazos Ruože, nuniokotame daugiau kaip 22 mėnesius trunkančio islamistų grupuotės ir Izraelio karo.

Gazos Ruožas (nuotr. SCANPIX)

0

„Hamas“ pateikė savo atsakymą tarpininkams, patvirtindamas, kad „Hamas“ ir frakcijos sutiko su nauju pasiūlymu dėl paliaubų, neprašydamos jokių pakeitimų“, – AFP sakė „Hamas“ šaltinis, pageidavęs likti anonimu.

Anksčiau pranešta, kad „Hamas“ derybininkams Kaire pateiktame pasiūlyme raginama sudaryti pradines 60 dienų paliaubas ir paleisti įkaitus dviem etapais.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

