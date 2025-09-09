Kalendorius
TV3 naujienos > Užsienis > Europa

Hitrou oro uosto terminalas po incidento su pavojingomis medžiagomis vėl atidarytas

2025-09-09 10:47 / šaltinis: BNS
2025-09-09 10:47

Londono Hitrou oro uosto 4-ąjį terminalą, kurio registracijos erdvė pirmadienio vakarą buvo uždaryta ir evakuota dėl „galimo incidento su pavojingomis medžiagomis“, po kelių valandų „buvo saugu vėl atidaryti“, paskelbė oro uosto operatorius.

Hitrou oro uostas (nuotr. SCANPIX)

Londono Hitrou oro uosto 4-ąjį terminalą, kurio registracijos erdvė pirmadienio vakarą buvo uždaryta ir evakuota dėl „galimo incidento su pavojingomis medžiagomis“, po kelių valandų „buvo saugu vėl atidaryti“, paskelbė oro uosto operatorius.

0

„Gelbėjimo tarnybos patvirtino, kad 4-ąjį terminalą saugu vėl atidaryti, ir mes darome viską, kad visi lėktuvai (...) išskristų taip, kaip suplanuota“, – socialiniuose tinkluose paskelbė kompanija.

Londono ugniagesių brigada pranešė, kad užbaigia operacijas, praėjus maždaug trims valandoms po iškvietimo reaguoti į „galimą incidentą su pavojingomis medžiagomis“ 4-ajame terminale viename intensyviausiai dirbančių pasaulio oro uostų.

„Maždaug 20 žmonių (būklę) įvykio vietoje vertina medikai iš Londono greitosios pagalbos tarnybos“, – nurodė ugniagesių brigada.

Londono policija vėliau paskelbė pareiškimą, kad „nerasta jokių kenksmingų medžiagų pėdsakų“.

„Labai apgailestaujame dėl sukeltų sutrikimų; mūsų keleivių ir kolegų saugumas yra mūsų prioritetas numeris vienas“, – pridūrė oro uostas.

Jis nurodė, kad kiti terminalai viso incidento metu veikė įprastu režimu.

