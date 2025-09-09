Hitrou oro uosto terminalas po incidento su pavojingomis medžiagomis vėl atidarytas

„Gelbėjimo tarnybos patvirtino, kad 4-ąjį terminalą saugu vėl atidaryti, ir mes darome viską, kad visi lėktuvai (...) išskristų taip, kaip suplanuota“, – socialiniuose tinkluose paskelbė kompanija.
Londono ugniagesių brigada pranešė, kad užbaigia operacijas, praėjus maždaug trims valandoms po iškvietimo reaguoti į „galimą incidentą su pavojingomis medžiagomis“ 4-ajame terminale viename intensyviausiai dirbančių pasaulio oro uostų.
„Maždaug 20 žmonių (būklę) įvykio vietoje vertina medikai iš Londono greitosios pagalbos tarnybos“, – nurodė ugniagesių brigada.
Londono policija vėliau paskelbė pareiškimą, kad „nerasta jokių kenksmingų medžiagų pėdsakų“.
„Labai apgailestaujame dėl sukeltų sutrikimų; mūsų keleivių ir kolegų saugumas yra mūsų prioritetas numeris vienas“, – pridūrė oro uostas.
Jis nurodė, kad kiti terminalai viso incidento metu veikė įprastu režimu.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!