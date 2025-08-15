Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Užsienis > Karas Izraelyje

„Hezbollah“ vadovas įspėja dėl naujo pilietinio karo Libane

2025-08-15 14:48 / šaltinis: ELTA
2025-08-15 14:48

Irano remiamos „Hezbollah" grupuotės Libane vadovas Naimas Qassemas įspėjo dėl naujo pilietinio karo, jei vyriausybė laikysis savo plano nuginkluoti šiitų kovotojus. Jis apkaltino vyriausybę Beirute tapus Izraelio ir JAV pakalike.

„Hezbollah“ skelbia paleidusi valdomųjų raketų į Izraelio karius netoli sienos

Irano remiamos „Hezbollah“ grupuotės Libane vadovas Naimas Qassemas įspėjo dėl naujo pilietinio karo, jei vyriausybė laikysis savo plano nuginkluoti šiitų kovotojus. Jis apkaltino vyriausybę Beirute tapus Izraelio ir JAV pakalike.

0

„Ši vyriausybė įgyvendina Izraelio ir JAV įsakymą nutraukti pasipriešinimą, net jei tai sukels pilietinį karą ir vidinį skilimą“, – sakė N. Qassemas TV transliuotoje kalboje. Jis pridūrė: „Arba Libanas išliks vieningas ir mes liksime drauge – arba prasidės pragaras“.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Libano vyriausybė priėmė JAV planą, kuris numato visišką „Hezbollah“ nuginklavimą iki metų pabaigos. Valstybinė kariuomenė iki rugpjūčio 31 d. dienos turi nuspręsti, kaip įgyvendinti šį labai sudėtingą ir politiškai rizikingą projektą. 

„Hezbollah“ pasirengusi bendradarbiauti tik tada, jei Izraelis nutrauks savo atakas Libane ir iš pietinės dalies išves likusius dalinius.

„Hezbollah“ ir Izraelis nuo Gazos karo pradžios 2023 m. spalį pradėjo abipusius apsišaudymus, kurie peraugo į karą. Praėjusį lapkritį įsigaliojo paliaubos. Tačiau abi pusės kaltina viena kitą pažeidinėjant susitarimą. Izraelis vis rengia pavienius oro smūgius prieš „Hezbollah“ narius.

„Hezbollah“ dėl karo ir charizmatiškojo savo lyderio Hassano Nasrallaho, kuris žuvo per Izraelio ataką 2024 m. rugsėjį, netekties susilpnėjo. Tačiau ji vis dar turi nemažai išteklių ir taip pat yra stipri politinė jėga Libano parlamente. Daugiakonfesinėje šalyje grupuotė tebeturi didelę šiitų gyventojų paramą.

Saugumo padėtis šalyje lieka bloga. Libanas po 1975–1990 m. pilietinio karo ir kelių karų su Izraeliu yra užteršta sprogmenimis.

