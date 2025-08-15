Kalendorius
TV3 naujienos > Užsienis > Karas Izraelyje

„Hezbollah“ kaltina vyriausybę Libaną „perduodant“ Izraeliui dėl raginimo grupuotei nusiginkluoti

2025-08-15 11:44 / šaltinis: BNS
2025-08-15 11:44

„Hezbollah“ vadovas Naimas Qassemas penktadienį apkaltino Libano vyriausybę šalį „perduodant“ Izraeliui dėl savo raginimo grupuotei nusiginkluoti, ir perspėjo, kad kovos už savo ginklų išsaugojimą.

Izraelio kariuomenė teigia smogusi „Hezbollah“ stebėjimo postui Libano pietuose BNS Foto

„Hezbollah“ vadovas Naimas Qassemas penktadienį apkaltino Libano vyriausybę šalį „perduodant“ Izraeliui dėl savo raginimo grupuotei nusiginkluoti, ir perspėjo, kad kovos už savo ginklų išsaugojimą.

0

N. Qassemas pasakė televizijos transliuotą kalbą po susitikimo su aukščiausiu Irano saugumo vadovu Ali Larijani, kurio šalis dešimtmečius remia Libano kovotojų grupuotę.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Hezbollah“ po praėjusių metų karo su Izraeliu smarkiai nusilpo, o JAV spaudžiama Libano vyriausybė siekia ją nuginkluoti iki metų pabaigos.

Iranas, kurio vadinamajai „pasipriešinimo ašiai“ priklauso „Hezbollah“, taip pat patyrė virtinę nesėkmių. Be kita ko, Jungtinės Valstijos smogė jo branduoliniams objektams.

„Vyriausybė vykdo Amerikos ir Izraelio įsakymą nutraukti pasipriešinimą, net jei tai sukels pilietinį karą ir vidinius konfliktus“, – sakė N. Qassemas.

„Pasipriešinimas neatsisakys ginklų, kol tęsis agresija, okupacija, ir mes su tuo kovosime (...), kad pasipriešintume šiam Amerikos ir Izraelio projektui, kad ir kokia kaina tai būtų“, – sakė jis.

N. Qassemas paragino vyriausybę „neperduoti šalies nepasotinamam Izraelio agresoriui ar Amerikos tironui, turinčiam beribį godumą“.

