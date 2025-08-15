„Hezbollah“ kaltina vyriausybę Libaną „perduodant“ Izraeliui dėl raginimo grupuotei nusiginkluoti

N. Qassemas pasakė televizijos transliuotą kalbą po susitikimo su aukščiausiu Irano saugumo vadovu Ali Larijani, kurio šalis dešimtmečius remia Libano kovotojų grupuotę.
„Hezbollah“ po praėjusių metų karo su Izraeliu smarkiai nusilpo, o JAV spaudžiama Libano vyriausybė siekia ją nuginkluoti iki metų pabaigos.
Iranas, kurio vadinamajai „pasipriešinimo ašiai“ priklauso „Hezbollah“, taip pat patyrė virtinę nesėkmių. Be kita ko, Jungtinės Valstijos smogė jo branduoliniams objektams.
„Vyriausybė vykdo Amerikos ir Izraelio įsakymą nutraukti pasipriešinimą, net jei tai sukels pilietinį karą ir vidinius konfliktus“, – sakė N. Qassemas.
„Pasipriešinimas neatsisakys ginklų, kol tęsis agresija, okupacija, ir mes su tuo kovosime (...), kad pasipriešintume šiam Amerikos ir Izraelio projektui, kad ir kokia kaina tai būtų“, – sakė jis.
N. Qassemas paragino vyriausybę „neperduoti šalies nepasotinamam Izraelio agresoriui ar Amerikos tironui, turinčiam beribį godumą“.
