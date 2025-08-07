JAV pasiuntinys: Libanas šią savaitę priėmė istorinį sprendimą dėl „Hezbollah“ nuginklavimo

T. Barrackas socialiniame tinkle „X“ pasveikino Libano vadovus „priėmus istorinį, drąsų ir teisingą sprendimą šią savaitę pradėti visiškai įgyvendinti“ lapkritį sudarytas paliaubas.
Šiomis paliaubomis, nutraukusiomis daugiau nei metus trukusį „Hezbollah“ ir Izraelio karinį konfliktą, įskaitant du mėnesius trukusį visavertį karą, buvo nustatyta, kad Libane ginklus galės turėti tik vyriausybinės institucijos.
„Šios savaitės Kabineto sprendimai pagaliau įgyvendina Libano „Viena tauta, viena kariuomenė“ sprendimą. Mes palaikome Libano žmones,“ – nurodė T. Barrackas.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!