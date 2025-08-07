Kalendorius
TV3 naujienos > Užsienis > Karas Izraelyje

JAV pasiuntinys: Libanas šią savaitę priėmė istorinį sprendimą dėl „Hezbollah“ nuginklavimo

2025-08-07 21:11 / šaltinis: BNS
JAV pasiuntinys Tomas Barrackas ketvirtadienį pareiškė, kad Libano vyriausybė šią savaitę priėmė istorinį sprendimą dėl Irano remiamos grupuotės „Hezbollah“ nuginklavimo.

T. Barrackas socialiniame tinkle „X“ pasveikino Libano vadovus „priėmus istorinį, drąsų ir teisingą sprendimą šią savaitę pradėti visiškai įgyvendinti“ lapkritį sudarytas paliaubas.

Šiomis paliaubomis, nutraukusiomis daugiau nei metus trukusį „Hezbollah“ ir Izraelio karinį konfliktą, įskaitant du mėnesius trukusį visavertį karą, buvo nustatyta, kad Libane ginklus galės turėti tik vyriausybinės institucijos.

„Šios savaitės Kabineto sprendimai pagaliau įgyvendina Libano „Viena tauta, viena kariuomenė“ sprendimą. Mes palaikome Libano žmones,“ – nurodė T. Barrackas.

