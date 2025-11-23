 
Kalendorius
Lapkričio 23 d., sekmadienis
Vilnius +1°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška
Naujausios
Karas Ukrainoje
Lietuva
Verslas
Užsienis
Gyvenimas
Sportas
Video
Žmonės
Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Užsienis > Karas Izraelyje

„Hamas“ delegacija atvyko į Kairą deryboms po smurto protrūkio Gazos Ruože

2025-11-23 20:56 / šaltinis: ELTA
2025-11-23 20:56

Palestiniečių islamistų grupės „Hamas“ delegacija sekmadienį atvyko į Kairą deryboms po dar vieno smurto protrūkio Gazos Ruože.

Gazos Ruožo civilinė gynyba: per Izraelio smūgius žuvo 22 žmonės. EPA-ELTA nuotr.

Palestiniečių islamistų grupės „Hamas“ delegacija sekmadienį atvyko į Kairą deryboms po dar vieno smurto protrūkio Gazos Ruože.

REKLAMA
0

„Hamas“ po susitikimo pareiškė, kad delegacija pabrėžė pasirengimą įgyvendinti pirmąjį JAV prezidento Donaldo Trumpo Gazos taikos plano etapą.

Delegacijai vadovavo Khalilas al-Haya, aukščiausio rango „Hamas“ pareigūnas užsienyje.

Derybos vyko tarp Egipto, Kataro ir JAV atstovų – šalių, kurios atliko tarpininkų vaidmenį konflikte tarp Izraelio ir „Hamas“.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Pasak Saudo Arabijos televizijos kanalo „Al-Hadath“, diskusijos daugiausia buvo sutelktos į neseną smurto protrūkį, nepaisant spalio 10 d. įsigaliojusio paliaubų susitarimo, taip pat į perėjimą prie antrojo D. Trumpo Gazos taikos plano etapo.

REKLAMA
REKLAMA

JT Saugumo Taryba neseniai taip pat balsavo už rezoliuciją, palaikančią šį planą.

Pasikartojantys smurto protrūkiai Gazos Ruože kelia susirūpinimą dėl trapių paliaubų. Vien šeštadienį per Izraelio atakas žuvo mažiausiai 22 žmonės, pranešė „Hamas“ kontroliuojama Gazos sveikatos institucija.

REKLAMA

Izraelio kariuomenė pareiškė, kad tai buvo atsakas į palestiniečių paliaubų pažeidimus ir išpuolius prieš jos karius, kurie vis dar kontroliuoja daugiau nei pusę ruožo.

Izraelio ministras pirmininkas Benjaminas Netanyahu per savaitinį Vyriausybės posėdį Jeruzalėje pareiškė, kad Izraelis padarys viską, jog užkirstų kelią „Hamas“ ir Irano remiamos „Hezbollah“ atgimimui.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų