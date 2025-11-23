„Hamas“ delegacija atvyko į Kairą deryboms po smurto protrūkio Gazos Ruože

„Hamas“ po susitikimo pareiškė, kad delegacija pabrėžė pasirengimą įgyvendinti pirmąjį JAV prezidento Donaldo Trumpo Gazos taikos plano etapą.
Delegacijai vadovavo Khalilas al-Haya, aukščiausio rango „Hamas“ pareigūnas užsienyje.
Derybos vyko tarp Egipto, Kataro ir JAV atstovų – šalių, kurios atliko tarpininkų vaidmenį konflikte tarp Izraelio ir „Hamas“.
Pasak Saudo Arabijos televizijos kanalo „Al-Hadath“, diskusijos daugiausia buvo sutelktos į neseną smurto protrūkį, nepaisant spalio 10 d. įsigaliojusio paliaubų susitarimo, taip pat į perėjimą prie antrojo D. Trumpo Gazos taikos plano etapo.
JT Saugumo Taryba neseniai taip pat balsavo už rezoliuciją, palaikančią šį planą.
Pasikartojantys smurto protrūkiai Gazos Ruože kelia susirūpinimą dėl trapių paliaubų. Vien šeštadienį per Izraelio atakas žuvo mažiausiai 22 žmonės, pranešė „Hamas“ kontroliuojama Gazos sveikatos institucija.
Izraelio kariuomenė pareiškė, kad tai buvo atsakas į palestiniečių paliaubų pažeidimus ir išpuolius prieš jos karius, kurie vis dar kontroliuoja daugiau nei pusę ruožo.
Izraelio ministras pirmininkas Benjaminas Netanyahu per savaitinį Vyriausybės posėdį Jeruzalėje pareiškė, kad Izraelis padarys viską, jog užkirstų kelią „Hamas“ ir Irano remiamos „Hezbollah“ atgimimui.
