Vokietijoje sulaikius įtariamus „Hamas“ narius, Vienoje buvo rasta ginklų

Austrijos vidaus žvalgybos tarnyba DSN ketvirtadienį pranešė, kad buvo konfiskuoti penki pistoletai ir 10 šovinių dėtuvių.
„Rasti ginklai yra siejami su užsienyje veikiančiomis teroristinės organizacijos „Hamas“ struktūromis“, – teigė DSN.
Vokietijos federaliniai prokurorai pranešė, kad neseniai Londone buvo sulaikytas vyras, įtariamas perėmęs ginklus, priklausančius vienam iš trijų vyriškių, kurie buvo suimti Vokietijos sostinėje spalio pradžioje.
Vokietijos prokurorai teigia, kad ginklus paėmęs asmuo taip pat yra „Hamas“ narys, ir kaltina jį praėjusią vasarą Berlyne du kartus susitikus su įtariamaisiais, kad gautų iš jų pistoletų ir šaudmenų.
Po to jis ginklus atgabeno į Vieną ir ten juos saugojo, paaiškino Vokietijos prokurorai. „Šis veiksmas buvo pasirengimas „Hamas“ bandymams Vokietijoje ir Europoje žudyti Izraelio ar žydų institucijų atstovus.“
DSN duomenimis, rasti ginklai priklauso 39-erių metų amžiaus Didžiosios Britanijos piliečiui. Jis buvo suimtas pagal Vokietijos išduotą arešto orderį ir bus išduotas Vokietijai.
Trys įtariami „Hamas“ nariai, suimti Berlyne, po arešto buvo palikti kardomajame kalinime. Anot pirmesnių federalinės prokuratūros pranešimų, jie taip pat įtariami įsigiję automatą.
Vienas iš jų yra 36-erių metų vokietis, gimęs Libane, kitas – 43-ejų metų vyras, taip pat gimęs Libane, kurio pilietybė kol kas nenustatyta, o trečias – iš Sirijos kilęs 44-ejų metų Vokietijos pilietis.
