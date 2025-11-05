„Gyvybės ir mirties klausimas“: JAV Aukščiausiame Teisme spręsis Trumpo muitų teisėtumas

Šioje byloje ant kortos pastatyti milijardai dolerių pajamų iš muitų ir svarbus D. Trumpo prekybos karų svertas, o konservatyvių pažiūrų teisėjų daugumą turinčiam teismui vėl tenka nagrinėti teisinį iššūkį prezidento galioms.
JAV prezidentas šią bylą jau pavadino „viena svarbiausių JAV istorijoje“ ir įspėjo apie pragaištį, kuri grėstų panaikinus jo muitus.
„Ši byla, tiesiogine prasme, yra gyvybės ir mirties klausimas mūsų šaliai“, – antradienį savo platformoje „Truth Social“ rašė D. Trumpas.
Devyni Aukščiausiojo Teismo teisėjai vertins, ar JAV prezidentas teisėtai naudojosi nepaprastosios padėties įgaliojimais įvesdamas vadinamuosius „atsakomuosius“ muitus beveik visoms JAV prekybos partnerėms, taip pat ir rinkliavas Meksikai, Kanadai ir Kinijai, esą dėl šių vaidmens į šalį plūstant neteisėtų narkotikų srautams.
Prezidento oponentai teigia, kad Aktas dėl ekonominių galių tarptautinės nepaprastosios padėties atveju (IEEPA), kuriuo D. Trumpas rėmėsi, tokių plataus pobūdžio muitų prezidentui įvedinėti neleidžia.
Teismo sprendimas, kurio priėmimas gali užtrukti kelis mėnesius, nebūtų taikomas tiems muitams, kuriuos D. Trumpas įvedė atskiriems pramonės sektoriams: pvz., plieno, aliuminio ir automobilių.
Nuo tada, kai sausį grįžo į Baltuosius rūmus, bendrą vidutinį faktinį muitų didį D. Trumpas padidino iki aukščiausio lygio nuo praėjusio amžiaus ketvirtojo dešimtmečio.
Gegužę žemesnės instancijos teismas nusprendė, kad nustatydamas visuotinius muitus JAV prezidentas viršijo savo įgaliojimus. Po apeliacinio skundo šis sprendimas liko galioti, todėl D. Trumpas nusprendė kreiptis į Aukščiausiąjį Teismą.
„Jei prezidentas negalėtų greitai ir lanksčiai pasinaudoti muitų galia, būtume bejėgiai, o tai galbūt netgi privestų prie mūsų šalies žlugimo“, – sekmadienį tinkle „Truth Social“ aiškino D. Trumpas.
Iždo sekretorius sėdės pirmoje eilėje
Prezidentas buvo iškėlęs provokuojančią idėją pats dalyvauti trečiadienio posėdyje, bet galiausiai nusprendė to nedaryti, sakydamas, kad nenori nukreipti dėmesio nuo sprendimo svarbos.
Tačiau iždo sekretorius Scottas Bessentas televizijai „Fox News“ sakė teisme sėdėsiąs pirmoje eilėje.
Žurnalistai iždo sekretoriaus paklausė, ar jo buvimas gali būti vertinamas kaip bauginimo taktika.
„Jie gali sakyti, ką nori. Aš ten būsiu tam, kad pabrėžčiau, jog tai yra ekonominė ekstremali situacija“, – aiškino S. Bessentas.
Baltųjų rūmų spaudos sekretorė Karoline Leavitt antradienį žurnalistams sakė, kad prezidento administracija yra visiškai įsitikinusi savo teisiniais argumentais, tačiau nepaisant to „visada rengia planą B“.
D. Trumpo administracija teigia, esą pagal IEEPA prezidentas gali „reguliuoti prekybą“, vienašališkai nustatydamas bet kokio dydžio mokesčius importui.
Tačiau oponentai atkreipia dėmesį, kad šiame įstatyme nėra žodžių „muitas“ ar „mokestis“, o JAV Konstitucija teisę nustatyti rinkliavas tiesiogiai suteikia Kongresui.
Verslo įmonės, įstatymų leidėjai ir buvę JAV valdžios atstovai pateikė apie 40 teisinių raštų, kuriuose pasisakoma prieš prezidento nustatytus visuotinius muitus, o palaikymą jo veiksmams išreiškė vos keli.
Abiejų ginčo pusių argumentai
Nors D. Trumpo muitai nesukėlė didelės infliacijos, įmonės, ypač mažos, teigia, kad būtent joms tenka didžiausia našta dėl padidėjusių importo išlaidų.
D. Trumpo muitus užginčijusi mažų įmonių ir kelių valstijų grupė teigia, kad nors IEEPA leidžia prezidentui „reguliuoti“ importą ekstremalios situacijos atveju, šis įstatymas jam nesuteikiąs teisės „apmokestinti kiekvieną ekonomikos sritį, kuri yra reguliuojama“.
Oponentų teigimu, nuolatinis JAV prekybos deficitas, kurio JAV prezidentas motyvavo sprendimą įvesti „atsakomuosius“ muitus, taip pat neatitinka IEEPA numatyto „neįprastos ir ypatingos grėsmės“ kriterijaus.
D. Trumpo advokatai į tai atsakė pažymėdami, kad prie „kritinio taško“, dėl kurio būtina skelbti nepaprastąją padėtį, gali privesti net ir ilgalaikės problemos.
Prezidento advokatų teigimu, jei Aukščiausiasis Teismas D. Trumpo visuotinius muitus pripažins neteisėtais, vykdomoji valdžia gali pasinaudoti kitais įstatymais ir 150 dienų taikyti iki 15 proc. muitus, o po to toliau ieškoti kitų būdų įvesti ilgalaikius muitus.
Todėl šalims, kurios jau sudarė muitų susitarimus su D. Trumpu, gali būti nepatartina siekti atnaujinti derybas.
