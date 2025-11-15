„Google“ žengia į kosmosą: sugalvojo gudrų planą

Jei šį projektą kada nors pavyktų įgyvendinti, būtų sukurti duomenų centrai kosmose. „Google“ tikisi, kad taip galės visą parą naudoti saulės energiją.
Svajonė – naudoti saulės energiją ir išvengti rūpesčių, kuriuos kelia duomenų centrai Žemėje, kai dėl didėjančio energijos poreikio auga elektrinių išmetamų teršalų kiekis ir komunalinių paslaugų kainos.
„Ateityje kosmosas gali tapti geriausia vieta dirbtinio intelekto apdorojimui“, – rašo Travisas Bealsas, „Google“ vyresnysis direktorius, atsakingas už dirbtinio intelekto paradigmas.
Bendrovė taip pat paskelbė išankstinį straipsnio egzempliorių (dar nerecenzuotą akademinės bendruomenės), kuriame išsamiai aprašomi iki šiol pasiekti laimėjimai šioje srityje.
Pasak pranešimo, „Google“ turės įveikti didelius sunkumus, kad šis planas taptų realybe. Bendrovė numato, kad jos tenzoriniai procesoriai (TPU) skrieja aplink Žemę palydovuose, aprūpintuose saulės baterijomis, kurios galės gaminti elektrą beveik nepertraukiamai. Pasak „Google“, jos bus aštuonis kartus našesnės nei panašios baterijos Žemėje.
Iššūkiai ir planai kuriant kosminius duomenų centrus
Didžiausias iššūkis bus užtikrinti, kad palydovai galėtų efektyviai bendrauti tarpusavyje. Konkuruojant su duomenų centrais Žemėje, „reikia palydovų ryšio, palaikančio dešimtis terabitų per sekundę“, rašo „Google“.
Tai pasiekti gali padėti palydovų konsteliacijų manevravimas į glaudžias formacijas – galbūt skraidinant palydovus kilometro ar mažesniu atstumu vienas nuo kito. Tai gerokai arčiau, nei palydovai skraido šiandien, todėl kosminės šiukšlės, susidarančios dėl susidūrimų, tampa vis didesne grėsme.
Šiuo metu TPU siuntimas į kosmosą būtų brangus. Tačiau bendrovės atlikta sąnaudų analizė rodo, kad iki 2030 m. vidurio duomenų centro paleidimas ir eksploatavimas kosmose galėtų tapti maždaug lygiaverčiu energijos sąnaudoms, reikalingoms centrui Žemėje.
„Google“ teigia planuojanti bendrą misiją su bendrove „Planet“, kurios metu iki 2027 m. bus paleisti du prototipiniai palydovai, siekiant išbandyti savo aparatūrą orbitoje.
