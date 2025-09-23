Kalendorius
TV3 naujienos > Verslas > Užsienio verslas

ES reikalauja „Apple“, „Google“, „Microsoft“ pasiaiškinti dėl finansinio sukčiavimo internete

2025-09-23 14:38 / šaltinis: BNS
2025-09-23 14:38

„Google“​​​​​​​ panaikina draudimą kurti dirbtinio intelekto ginklus (nuotr. SCANPIX)

Europos Sąjunga (ES) antradienį pareikalavo didžiųjų technologijų kompanijų, įskaitant „Apple“ ir „Google“, paaiškinti, kokių veiksmų jos imasi, kad apsaugotų vartotojus nuo finansinio sukčiavimo internete.

„Komisija keturioms interneto platformoms – „Microsoft“, „Google“, „Apple“ ir „Booking“ – nusiuntė prašymą suteikti informaciją pagal Skaitmeninių paslaugų aktą (SPA), kad stebėtų ir paprašytų informacijos apie tai, kaip jie užtikrina, kad jų paslaugomis nepiktnaudžiautų sukčiai“, – sakė ES atstovas technologijų klausimais Thomas Regnier.

