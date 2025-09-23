ES reikalauja „Apple“, „Google“, „Microsoft“ pasiaiškinti dėl finansinio sukčiavimo internete

„Komisija keturioms interneto platformoms – „Microsoft“, „Google“, „Apple“ ir „Booking“ – nusiuntė prašymą suteikti informaciją pagal Skaitmeninių paslaugų aktą (SPA), kad stebėtų ir paprašytų informacijos apie tai, kaip jie užtikrina, kad jų paslaugomis nepiktnaudžiautų sukčiai“, – sakė ES atstovas technologijų klausimais Thomas Regnier.
