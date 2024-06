Gazos Ruože kaupiasi maisto produktai, paramos agentūros teigia negalinčios dirbti

Praėjus kelioms dienoms po to, kai Izraelis paskelbė apie šviesiuoju paros metu kasdien įvedamą „taktinę karinių veiksmų pertrauką“ svarbiausiame maršrute siekiant į Gazos Ruožą pristatyti daugiau pagalbos, apgultos palestiniečių teritorijos viduje kilo chaosas, dėl to gyvybiškai svarbios atsargos susikaupė ir nebuvo paskirstytos per alinantį vasaros karštį.