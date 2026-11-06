FT: Putinas kelia naujus reikalavimus Ukrainai

Apie tai „Financial Times“ (FT) papasakojo du asmenys, neoficialiais kanalais siekiantys prisidėti prie karo užbaigimo.
Vieno iš jų teigimu, V. Putinas tikisi, kad galutiniame susitarime bus numatytos ir tolesnės teritorinės nuolaidos, taip pat susitarimai su NATO dėl saugumo garantijų.
Mažai tikėtina, kad derybos baigsis paliaubomis
FT šaltinių vertinimu, mažai tikėtina, kad kitą savaitę Abu Dabyje prasidėsiančios derybos baigsis paliaubomis, nes V. Putinas bando susigrąžinti pranašumą kare, šią žiemą surengdamas masines Ukrainos bombardavimo atakas.
„Aš sunaikinsiu visą jūsų infrastruktūrą, kol sutiksite, – taip V. Putino poziciją perpasakojo vienas pašnekovų. – Iki kitų metų Ukraina nebeturės jokios infrastruktūros. Visi tiltai, uostai, geležinkeliai, energetikos infrastruktūra, elektrinės... bus sunaikinti.“
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