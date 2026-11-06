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TV3 naujienos > Užsienis > Karas Ukrainoje

FT: Putinas kelia naujus reikalavimus Ukrainai

2026-11-06 19:29 / šaltinis: tv3.lt
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2026-11-06 19:29
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Vladimiras Putinas bando pasinaudoti Donaldo Trumpo siekiu kuo greičiau užbaigti karą Ukrainoje, kad dar labiau susilpnintų Ukrainą ir Europą. Tuo metu, kai po susitikimo su V. Putino pasiuntiniu D. Trumpas paskelbė apie „didelį susitarimą“, kuris gali „apimti ne tik Ukrainą, bet ir visą Europą“, Kremliaus lyderis pareikalavo, kad Kyjivas perleistų neokupuotą Donbaso dalį. Tačiau tai esą būtų tik išankstinė sąlyga ugnies nutraukimui.

Vladimiras Putinas (Rusijos užsienio reikalų ministerijos nuotrauka)
GALERIJA (20)

Vladimiras Putinas bando pasinaudoti Donaldo Trumpo siekiu kuo greičiau užbaigti karą Ukrainoje, kad dar labiau susilpnintų Ukrainą ir Europą. Tuo metu, kai po susitikimo su V. Putino pasiuntiniu D. Trumpas paskelbė apie „didelį susitarimą“, kuris gali „apimti ne tik Ukrainą, bet ir visą Europą“, Kremliaus lyderis pareikalavo, kad Kyjivas perleistų neokupuotą Donbaso dalį. Tačiau tai esą būtų tik išankstinė sąlyga ugnies nutraukimui.

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Apie tai „Financial Times“ (FT) papasakojo du asmenys, neoficialiais kanalais siekiantys prisidėti prie karo užbaigimo.

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Vieno iš jų teigimu, V. Putinas tikisi, kad galutiniame susitarime bus numatytos ir tolesnės teritorinės nuolaidos, taip pat susitarimai su NATO dėl saugumo garantijų.

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FOTOGALERIJA. Karas Ukrainoje. 2026-ųjų lapkritis

Mažai tikėtina, kad derybos baigsis paliaubomis

FT šaltinių vertinimu, mažai tikėtina, kad kitą savaitę Abu Dabyje prasidėsiančios derybos baigsis paliaubomis, nes V. Putinas bando susigrąžinti pranašumą kare, šią žiemą surengdamas masines Ukrainos bombardavimo atakas.

„Aš sunaikinsiu visą jūsų infrastruktūrą, kol sutiksite, – taip V. Putino poziciją perpasakojo vienas pašnekovų. – Iki kitų metų Ukraina nebeturės jokios infrastruktūros. Visi tiltai, uostai, geležinkeliai, energetikos infrastruktūra, elektrinės... bus sunaikinti.“

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