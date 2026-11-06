Suomijos ministras: pinigai sumokėti, bet „Patriot“ raketos Ukrainos vis dar nepasiekia

Tai duodamas interviu „Euronews“ pareiškė Suomijos gynybos ministras Antti Hakkanenas, praneša „Ukrinform“.
A. Hakkanenas dėl vėlavimų pristatyti JAV gamybos perimančiąsias raketas „Patriot“ Ukrainai apkaltino politinės valios Vašingtone stoką, nors Europos sąjungininkės už jas jau sumokėjo.
Pinigai sumokėti, bet Ukraina vis dar nesulaukė „Patriot“ raketų
Jis pridūrė, kad politiniai veiksniai trukdo perduoti Ukrainos kariuomenei šias galingas sistemas.
„Artėja žiema, o Rusija ruošia didelio masto atakas prieš Ukrainos civilinę ir energetikos infrastruktūrą“, – sakė jis.
A. Hakkanenas pabrėžė, kad atėjo laikas suteikti Ukrainai visus jai reikalingus oro gynybos pajėgumus.
„Finansavimą turime, dabar reikia, kad įranga būtų pristatyta Ukrainai. Tačiau tiekimui pradėti būtina ir JAV pusės politinė valia“, – nurodė jis.
Anksčiau skelbta, kad JAV Valstybės departamentas patvirtino galimą 500 raketų PAC-3 MSE, skirtų oro gynybos sistemoms „Patriot“, pardavimą Ukrainai. Bendra sandorio vertė siekia 2,1 mlrd. dolerių (beveik 1,9 mlrd. eurų).
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