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TV3 naujienos > Užsienis > Karas Ukrainoje

Rutte prabilo apie karo Ukrainoje pabaigą: įvardijo, kuo viskas gali baigtis

2026-11-06 18:50 / šaltinis: tv3.lt
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2026-11-06 18:50
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NATO generalinis sekretorius Markas Rutte mano, kad mažai tikėtina, jog karas tarp Rusijos ir Ukrainos baigsis vienos iš pusių pergale.

Markas Rutte (EPA/GEORGI LICOVSKI) (nuotr. EPA-ELTA)
GALERIJA (20)

NATO generalinis sekretorius Markas Rutte mano, kad mažai tikėtina, jog karas tarp Rusijos ir Ukrainos baigsis vienos iš pusių pergale.

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Apie tai jis pareiškė duodamas interviu „Bloomberg“.

Jo buvo paklausta, ar kuri nors pusė laimės karą Ukrainoje, prasidėjusį 2022 m. vasarį, kai Rusija įsiveržė į šalį.

„Nemanau, kad tai labai tikėtina“, – atsakė jis.

„Tokie karai visada baigiasi taikos susitarimu, kuris dažnai būna savotiškas kompromisas“, – pažymėjo M. Rutte.

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Jis pabrėžė, kad Europa turi išlikti budri dėl galimos Rusijos agresijos grėsmės net ir tada, kai karas galiausiai baigsis.

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„Šiuo metu Rusijos grėsmė nėra tiesiogiai juntama prie mūsų sienų, nes didelė dalis jos karių yra įsitraukę į karą Ukrainoje“, – sakė jis.

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„Tačiau jei karas baigsis, jų didžiulė kariuomenė tikrai nebus laikoma vien tam, kad būtų didžiulė kariuomenė“, – pridūrė NATO generalinis sekretorius.

(20 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Karas Ukrainoje. 2026-ųjų lapkritis

Rusija būtinai „išbandys“ kurią nors šalį, mano Estija

Estijos gynybos ministras Martinas Heremas mano, kad Rusija būtinai „išbandys“ kurią nors šalį, nepriklausomai nuo to, kuo baigsis Rusijos ir Ukrainos karas.

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Anksčiau Lenkijos ministras pirmininkas Donaldas Tuskas pranešė kalbėjęsis su NATO generaliniu sekretoriumi Marku Rutte apie saugumo padėtį Rytų Europoje ir Rusijos bei Ukrainos karą.

Prieš tai jis pareiškė matantis Rusijos pasirengimo eskalacijai požymių ir spėjo, kad artimiausi septyni–aštuoni mėnesiai gali būti lemiami Ukrainos, Lenkijos ir viso regiono saugumui.

Tuo metu Suomijos prezidentas Alexanderis Stubbas išreiškė abejonių, ar Rusija ryžtųsi pulti „galingiausią pasaulyje karinį aljansą – NATO“.

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