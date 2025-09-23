Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Užsienis > Europa

Europos Komisija: turime ryžtingai plėsti dronų gynybą

2025-09-23 16:12 / šaltinis: ELTA
2025-09-23 16:12

Europos Sąjunga (ES), pasak Europos Komisijos, turėtų greitai ir ryžtingai plėsti savo dronų gynybą.

Rusijos dronai skraido virš JAV ginklų maršrutų Vokietijoje (nuotr. SCANPIX)



0

„Naujausi įvykiai rodo, kad negalime sėdėti sudėję rankų ir laukti, – Briuselyje sakė Komisijos atstovas. – Veiksime greitai ir ryžtingai“.

Europa turi geros patirties ir jokiu būdų neturėtų būti nuvertinta, „kai kalbama apie mūsų gebėjimus ir gynybos srityje investuoti į inovatyvias technologijas bei jas gaminti“, pabrėžė atstovas.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Europos Komisijos pirmininkė Ursula von der Leyen prieš kiek mažiau nei dvi savaites pareiškė, kad būtina išgirsti Baltijos šalių raginimus ir sukurti „dronų sieną“ prieš bepiločius.

Pasak Komisijos atstovo, svarbiausi aspektai yra atskriejančių dronų atpažinimas ir klausimas, kaip reaguoti, kai dronai aptinkami.

Penktadienį numatoma Europos gynybos ministrų vaizdo konferencija dėl planuojamos dronų sienos.

