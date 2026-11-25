Pastaruoju metu Estija sustiprino priemones prieš įtariamą Rusijos žvalgybos ir diversinę veiklą, rašo „Kyiv Independent“. Po mėginimo padegti Estijos dronų gamyklą šalis taip pat nusprendė uždaryti sausumos pasienio kontrolės punktus su Rusija.
KAPO duomenimis, A. Zujevas buvo deportuotas lapkričio 24 d. tarnybos rekomendacija, siekiant užkirsti kelią galimoms grėsmėms Estijos nacionaliniam saugumui ir jas neutralizuoti.
Deportaciją pakomentavo ir Estijos užsienio reikalų ministras Margusas Tsahkna.
„Dabar gali bendrauti su Rusijos žvalgybos tarnybomis kiek tik nori. Rusijoje“, – pareiškė jis.
Rusijos žvalgyba taikosi į Ukrainai karinę įrangą tiekiančias gynybos pramonės įmones
Estijos pareigūnai viešai neatskleidė, kokio pobūdžio buvo A. Zujevo ryšiai su Rusijos žvalgyba ir ar jis buvo įtariamas vykdęs konkrečias operacijas.
Sprendimas priimtas po lapkričio 14 d. mėginimo padegti Estijos dronų gamintojos „Threod Systems“ objektą. Estijos pareigūnai dėl šio išpuolio apkaltino Rusijos karinę žvalgybą GRU.
Estijos saugumo tarnyba taip pat perspėjo, kad Rusijos žvalgyba taikosi į Ukrainai karinę įrangą tiekiančias gynybos pramonės įmones, įskaitant dronų ir kitos karinės technikos gamintojas.
Neseniai Jungtinės Karalystės žvalgybos ir gynybos pareigūnai įspėjo Ukrainos kariuomenės tiekėjus apie galimas Rusijos diversijas ir paragino stiprinti saugumo priemones.
Britų pareigūnų teigimu, pastaraisiais mėnesiais Rusija sustiprino mėginimus rengti diversijas prieš Europos gynybos sektoriaus objektus, dažnai pasitelkdama užverbuotus asmenis padegimams ir kitoms operacijoms, kuriomis siekiama susilpninti paramą Ukrainai.
Pranešime sakoma, kad grėsmę taip pat kelia šnipinėjimas, bauginimas ir informacinės operacijos.
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