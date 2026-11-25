Anksčiau teisėsauga skelbė, kad tyrimas vyksta dėl galimo veikimo prieš Lietuvą už finansinį atlygį, bendradarbiavimo su Rusijos valstybine žiniasklaida.
Prokuratūros anksčiau platintame pranešime spaudai teigiama, jog vykdant tyrimą atlikta daugiau nei dešimt kratų įvairiose vietose bei atlikti kiti planuoti proceso veiksmai, bendradarbiaujama su Lietuvos žvalgyba.
Sureagavo Skirmantas Malinauskas
Po žinios apie 5 asmenų sulaikymą socialiniame tinkle „Facebook“ pasisakė ir visuomenininkas Skirmantas Malinauskas. Jis sukritikavo įtariamųjų vadinimą „aktyvistais“ ir padėkojo pareigūnams už jų darbą.
„Čia šita teistų, prieš Lietuvą veikiančių šiukšlių krūva yra „aktyvistai“? Pagarba pareigūnams, kurie pagaliau ėmėsi ją tvarkyti. Labai tikiuosi, kad nesustos“ , – rašė jis.
Ikiteisminis tyrimas buvo pradėtas gavus pradinių duomenų apie tai, kad grupė Lietuvos piliečių galimai nuo 2024-ųjų rudens palaiko ryšius su valstybės kontroliuojamos Rusijos valstybinės televizijos ir radijo bendrovės (RVTRB) atstovais ir už finansinį atlygį vykdo įvairias jiems pavestas užduotis, susijusias su informacijos rinkimu ir perdavimu.
Įtariama, kad minima grupė rengė ir Lietuvoje skleidė Rusijos interesus atitinkančią ir jos propagandinius naratyvus atkartojančią informaciją.
Kas tie įtariamieji?
D. Glazkovas yra „Tėvynės konduktorių“ direktorius, jis taip pat susijęs su dėl pasikėsinimo šnipinėti kalinčio Algirdo Paleckio „Tarptautiniu geros kaimynystės forumu“. Šios asociacijos vardu D. Glazkovas su kitais asmenimis pasirašė kasacinį skundą Lietuvos Aukščiausiajam Teismui dėl organizacijos likvidavimo. Anksčiau Teismai konstatavo, jog forumo tikslas yra veikti prieš Lietuvą.
K. Juraitis taip pat buvo „Tarptautinio geros kaimynystės forumo“ narys. Šiuo metu Vilniaus apygardos teisme baigiama nagrinėti baudžiamoji byla, kurioje jis kartu su Erika Švenčioniene kaltinamas padėjimu kitai valstybei veikti prieš Lietuvą. Jiedu lankydavosi Baltarusijoje, dalyvaudavo propagandinėse laidose. Bylos duomenimis, Lietuvos žvalgyba fiksavo jų ryšius su Baltarusijos KGB. 2016 metais K. Juraitis kandidatavo į Seimą Lietuvos liaudies partijos sąraše.
L. Ragelskis yra žinomas dėl tiesioginių transliacijų rusų kalba, kurių metu dėsto antivakarietiškus naratyvus, provokuoja įvairių renginių dalyvius Lietuvoje. Jis yra nuteistas už kurstymą prieš žydus ir baltarusius bei viešosios pagarbos vietos išniekinimą. Viena iš jam skirtų baudžiamojo poveikio priemonių – draudimas vykdyti tiesiogines transliacijas, kurti naujas interneto svetaines ar paskyras, naudoti kitų asmenų paskyras ar profilius.
Vyras anksčiau minėtas Valstybės saugumo departamento grėsmių nacionaliniam saugumui vertinime. Žvalgybos teigimu, šis asmuo „kuruoja antivakarietiškų ir prorusiškų straipsnių“ iš įvairių interneto tinklalapių platformą lietuvių kalba, yra „politinis marginalas“, aktyviai bendradarbiaujantis su Baltarusijos propagandistais.
Kita įtariamoji V. Juozapaitytė, K. Juraičio žmona, taip pat 2016 metais kandidatavo Lietuvos liaudies partijos sąraše į Seimą. Savo biografijoje ji tada rašė kartu su sutuoktiniu kurianti reportažus, dokumentinius publicistinius filmus, politines publicistines šviečiamąsias laidas.
Tuo metu M. Ramoška veda „Ekspertai.eu“ laidas.
Tvindė valstybės institucijas užklausomis
BNS žiniomis, teisėsaugos tyrimas yra susijęs su viešąja įstaiga „Tėvynės konduktoriai“, kurios veikėjai jau kurį laiką yra užtvindę valstybės institucijas įvairaus pobūdžio klausimais, taip kurdami joms papildomą administracinę naštą.
Su „Tėvynės konduktoriais“ siejami asmenys jau kurį laiką naudoja informacinį spaudimą prieš Lietuvos institucijas – atakuoja šimtais užklausų įvairiais valstybei jautriais ar Kremlių galinčiais dominti klausimais, o jų negavę įtraukia institucijas į teisinius ginčus.
Apie tai praėjusią savaitę skelbė naujienų portalas „15min“.
Minėta įstaiga naudojasi teisine spraga, jog yra registruota Viešosios informacijos rengėjų ir skleidėjų informacinėje sistemoje, skirtoje žiniasklaidos priemonėms.
Įtariamiesiems už padėjimą kitai valstybei veikti prieš Lietuvą gresia laisvės atėmimas nuo dvejų iki septynerių metų. Pagal šį Baudžiamojo kodekso straipsnį baudžiami asmenys, kurie „padėjo kitai valstybei ar jos organizacijai veikti prieš Lietuvos Respubliką – jos konstitucinę santvarką, suverenitetą, teritorijos vientisumą, gynybos ar ekonomikos galią“.
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