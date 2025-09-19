Emmanuelis Macronas tikisi, kad tarptautinės sankcijos Iranui bus atnaujintos iki rugsėjo pabaigos

Televizijos kanalo „Channel 12“ žurnalisto paklaustas apie sankcijų Iranui, susijusių su branduoline programa, atnaujinimą iki šio mėnesio pabaigos, E. Macronas atsakė, kad mano, kad jos vėl bus įvestos, nes, anot jo, Irano veiksmai šiuo klausimu nėra rimti.
Prancūzija, Jungtinė Karalystė (JK) ir Vokietija – vadinamosios E3 valstybės – teigia, kad Iranas iš esmės nevykdo savo įsipareigojimų pagal 2015 metų branduolinį susitarimą. Todėl jos inicijuoja vadinamąjį grįžimo į pradinę padėtį (angl. snapback) mechanizmą, pagal kurį prieš dešimtmetį sustabdytos sankcijos po 30 dienų vėl įsigaliotų.
„Prancūzija visada buvo labai reikli, aiški ir nuosekli žaidėja Irano klausimu“, – ketvirtadienį sakė Prancūzijos prezidentas.
„Ir manau, kad tai labai svarbu jūsų šaliai ir jūsų žmonėms“, – pridūrė jis, kreipdamasis į Izraelio gyventojus.
„Mes niekada nenuvertinome branduolinės bombos keliamos rizikos Irane, tačiau taip pat atsižvelgėme į Irano balistinių pajėgumų ir regioninės destabilizacijos riziką, nes jų ketinimai šiuo klausimu nėra aiškūs ir jie nepateikia jokių konkrečių įsipareigojimų“, – sakė E. Macronas.
„Tai yra Europos pozicija, ir mes bendradarbiavome su mūsų britų ir vokiečių kolegomis. Mes taikysime vadinamąjį grįžimo į pradinę padėtį mechanizmą,“ – nurodė prancūzų prezidentas.
