Prancūzijos prezidento žmona sulaukė įtarimų dėl savo lyties: prabilo atvirai

Prancūzijos lyderio ir jo žmonos advokatas sakė, jog jie pateiks nuotraukas savo difamacijos byloje prieš C. Owens, kuri kaltinama skleidžiant „keistas, šmeižikiškas ir netikėtas fantazijas“, kurios paskatino melu pagrįstą „pasaulinės gėdos kampaniją“ ir „nesiliaujantį patyčių elgesį“, skelbė mirror.co.uk.
Klaidingi teiginiai
Kalbėdamas BBC podkaste „Fame Under Fire“, advokatas Tomas Kleiras pabrėžė, kad pora yra pasirengusi įrodyti „bendrai ir konkrečiai“, kad C. Owens teiginiai yra klaidingi.
Jis pažymėjo, jog teisininkai remsis „ekspertų liudijimais“, kurie „bus mokslinio pobūdžio“.
Advokatui buvo užduotas klausimas, ar nuotraukose bus matoma ponia Macron nėštumo metu, tačiau jis atsisakė pateikti daugiau detalių ir pridūrė, kad vaizdai bus pristatyti teisme, praneša BBC.
Ponios B. Macron nuomone, OC. wens komentarai buvo „labai žeidžiantys“.
Ponas T. Kleiras taip pat pabrėžė, jog supranta, kad šie teiginiai buvo „nukreipimas nuo esmės“ Prancūzijos prezidentui, tačiau pridūrė: „Nenoriu sakyti, kad tai jį kažkaip išmušė iš vėžių. Jis nėra nuo to apsaugotas, nes jis yra šalies prezidentas.“
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!