Emmanuelis Macronas: Palestinos valstybės pripažinimas izoliuos „Hamas“

„Palestinos valstybės pripažinimas – tai tik sprendimas pasakyti: „Palestiniečių tautos teisėta perspektyva ir tai, ką jie šiandien kenčia, neturi nieko bendra su „Hamas“, – sakė E. Macronas interviu Izraelio televizijos 12 kanalui anglų kalba.
„Palestinos valstybės pripažinimas yra geriausias būdas izoliuoti „Hamas“, – teigė jis.
Prancūzija ir Jungtinė Karalystė (JK) yra tarp kelių Vakarų šalių, kurios Jungtinių Tautų (JT) Generalinėje Asamblėjoje įsipareigojo oficialiai pripažinti Palestinos valstybę šį mėnesį.
Jų planu siekiama nustumti „Hamas“ į šalį ir sudaryti sąlygas dešimtmečius besitęsiančiam arabų ir Izraelio konfliktui išspręsti dviejų valstybių sukūrimu – šiam pasiūlymui priešinasi Izraelio ministras pirmininkas Benjaminas Netanyahu.
Izraelio naujakuriams stengiantis užimti palestiniečių teritoriją Vakarų Krante, E. Macronas sakė, kad dabar yra „paskutinė minutė prieš tai, kai dviejų valstybių sprendimas taps visiškai neįmanomas“.
Izraelio tankai ir reaktyviniai lėktuvai tęsia smūgius Gazos miestui, vykdydami didelį antžeminį puolimą – naujausią dvejus metus trunkančio puolimo, prasidėjusio po mirtinų „Hamas“ išpuolių 2023-iųjų spalį, etapą.
E. Macronas teigė, kad „tokios operacijos Gazoje yra visiškai nenaudingos“ ir „nesėkmingos“.
„Jūs visiškai griaunate Izraelio įvaizdį ir patikimumą ne tik regione, bet ir viešojoje nuomonėje visame pasaulyje“, – sakė jis.
