Dvi Europos šalys ieško sprendimų, kaip apeiti Trumpo sankcijas Rusijos naftos įmonėms

Remiantis „Reuters“ pranešimu, JAV prezidento Donaldo Trumpo nustatytos sankcijos tiesiogiai paveiks „Lukoil“ ir „Rosneft“.
Nors naujų apribojimų detalės vis dar derinamos, tačiau teoriškai jos gali priversti abi Rusijos bendroves parduoti savo turtą ir nutraukti likusį naftos tiekimą vamzdynais į Europą.
Sankcijos, kurias D. Trumpas įvedė siekdamas spausti Maskvą nutraukti karo veiksmus Ukrainoje, iš karto padidino naftos kainas ir sukėlė sunkumų Vengrijai ir Slovakijai.
Abi šalys yra didžiausios Rusijos naftos pirkėjos Europos Sąjungoje.
„Dirbame, kad rastume būdą, kaip apeiti šias sankcijas“, – teigė V. Orbanas interviu valstybiniam radijui „Kossuth“, tačiau konkrečių plano detalių nepateikė. Jis patvirtino, kad šį klausimą aptarė su Vengrijos naftos ir dujų milžine „MOL“.
„MOL“ naftos perdirbimo gamyklos Vengrijoje ir Slovakijoje yra labai priklausomos nuo Rusijos naftos, tiekiamos per „Družba“ naftotiekį.
Tai ne pirmas kartas, kai Vengrija susiduria su problemomis dėl Rusijos naftos tiekimo. „Reuters“ duomenimis, praėjusiais metais „MOL“ susidūrė su problemomis, kai Ukraina įvedė sankcijas „Lukoil“ atžvilgiu.
