Kalendorius
Spalio 24 d., penktadienis
Vilnius +13°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Komentuoti
2
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Užsienis > Karas Ukrainoje

Dvi Europos šalys ieško sprendimų, kaip apeiti Trumpo sankcijas Rusijos naftos įmonėms

2025-10-24 15:02 / šaltinis: tv3.lt
2025-10-24 15:02

Vengrijos ministras pirmininkas Viktoras Orbanas paskelbė, kad jo vyriausybė aktyviai dirba, siekdama „apeiti“ naujas JAV sankcijas, nukreiptas prieš didžiausias Rusijos naftos bendroves, rašo „United24 Media“.

Donaldas Trumpas (AP Photo nuotr.)

Vengrijos ministras pirmininkas Viktoras Orbanas paskelbė, kad jo vyriausybė aktyviai dirba, siekdama „apeiti“ naujas JAV sankcijas, nukreiptas prieš didžiausias Rusijos naftos bendroves, rašo „United24 Media“.

REKLAMA
2

Remiantis „Reuters“ pranešimu, JAV prezidento Donaldo Trumpo nustatytos sankcijos tiesiogiai paveiks „Lukoil“ ir „Rosneft“.

Nors naujų apribojimų detalės vis dar derinamos, tačiau teoriškai jos gali priversti abi Rusijos bendroves parduoti savo turtą ir nutraukti likusį naftos tiekimą vamzdynais į Europą.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Sankcijos, kurias D. Trumpas įvedė siekdamas spausti Maskvą nutraukti karo veiksmus Ukrainoje, iš karto padidino naftos kainas ir sukėlė sunkumų Vengrijai ir Slovakijai.

REKLAMA
REKLAMA

Abi šalys yra didžiausios Rusijos naftos pirkėjos Europos Sąjungoje.

„Dirbame, kad rastume būdą, kaip apeiti šias sankcijas“, – teigė V. Orbanas interviu valstybiniam radijui „Kossuth“, tačiau konkrečių plano detalių nepateikė. Jis patvirtino, kad šį klausimą aptarė su Vengrijos naftos ir dujų milžine „MOL“.

REKLAMA

„MOL“ naftos perdirbimo gamyklos Vengrijoje ir Slovakijoje yra labai priklausomos nuo Rusijos naftos, tiekiamos per „Družba“ naftotiekį.

Tai ne pirmas kartas, kai Vengrija susiduria su problemomis dėl Rusijos naftos tiekimo. „Reuters“ duomenimis, praėjusiais metais „MOL“ susidūrė su problemomis, kai Ukraina įvedė sankcijas „Lukoil“ atžvilgiu.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų