Donaldas Trumpas parašė laišką Ukrainai

Laiške D. Trumpas gyrė Ukrainos drąsą bei pareiškė, kad Jungtinės Valstijos tiki jos, kaip nepriklausomos valstybės, ateitimi.
Zelenskis paskelbė Trumpo laišką
Laišką paskelbė Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis pridėdamas savo žinutę: „Mes nepralaimėsime“.
Ukrainą sveikino ir kiti pasaulio lyderiai, tarp jų – Kinijos prezidentas Xi Jinping, Didžiosios Britanijos karalius Charlesas III, popiežius Leonas XIV, Prancūzijos prezidentas Emmanuelis Macronas, Gitanas Naudėda ir kiti.
Kanados ministras pirmininkas Markas Carney pasinaudojo proga ir pirmą kartą oficialiai apsilankė Ukrainoje. Jis teigė, kad jo šalies parama Kyjivui yra „nepalaužiama“.
„Mes esame su jumis kiekviename žingsnyje jūsų kovoje už suverenitetą“, – nurodė jis.
Derybos dėl karo Ukrainoje pabaigos, atrodo, yra kiek apstojusios.
„Ukrainos žmonės turi nesulaužomą dvasią, o jūsų šalies drąsa įkvepia daugelį. Šią svarbią dieną žinokite, kad Jungtinės Valstijos gerbia jūsų kovą, vertina jūsų aukas ir tiki jūsų ateitimi kaip nepriklausomos tautos“, – rašė D. Trumpas.
„Dabar yra laikas užbaigti beprasmišką žudymą. Jungtinės Valstijos remia derybomis pasiektą susitarimą, kuris užtikrins ilgalaikę taiką, nutrauks kraujo praliejimą ir apsaugos Ukrainos suverenitetą ir orumą“, – pridūrė jis.
Dear @POTUS, thank you for your heartfelt congratulations on Ukraine's Independence Day. We appreciate your kind words for the Ukrainian people, and we thank the United States for standing shoulder to shoulder with Ukraine in defending what is most valuable: independence,… pic.twitter.com/VmY9JvEvtA— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) August 24, 2025
V. Zelenskis padėkojo D. Trumpui už jo laišką ir kreipėsi į ukrainiečius, sakydamas, kad šalis ir po šimto metų vis dar švęs Nepriklausomybės dieną.
„Ukraina yra stipresnė ir turi savigarbą“, – sakė jis.
„Tai yra šiandieninė Ukraina. Ir tokia Ukraina niekada daugiau istorijoje nebus priversta kentėti gėdą, kurią rusai vadina „kompromisu“. Mums reikia teisingos taikos. Mūsų ateitį lemsime tik mes patys. Ir pasaulis tai žino“, – pridūrė jis.
