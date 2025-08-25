Kalendorius
Rugpjūčio 25 d., pirmadienis
Vilnius +14°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
4
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Užsienis > Karas Ukrainoje

Donaldas Trumpas parašė laišką Ukrainai

2025-08-25 18:49 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-08-25 18:49

JAV prezidentas Donaldas Trumpas parašė laišką Ukrainai jos 34-osios Nepriklausomybės dienos proga, skelbia CNN.

Donaldas Trumpas pasirašė „didelį, gražų“ išlaidų įstatymą (nuotr. SCANPIX)

JAV prezidentas Donaldas Trumpas parašė laišką Ukrainai jos 34-osios Nepriklausomybės dienos proga, skelbia CNN.

REKLAMA
4

Laiške D. Trumpas gyrė Ukrainos drąsą bei pareiškė, kad Jungtinės Valstijos tiki jos, kaip nepriklausomos valstybės, ateitimi.

Zelenskis paskelbė Trumpo laišką

Laišką paskelbė Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis pridėdamas savo žinutę: „Mes nepralaimėsime“.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Ukrainą sveikino ir kiti pasaulio lyderiai, tarp jų – Kinijos prezidentas Xi Jinping, Didžiosios Britanijos karalius Charlesas III, popiežius Leonas XIV, Prancūzijos prezidentas Emmanuelis Macronas, Gitanas Naudėda ir kiti.

REKLAMA
REKLAMA

Kanados ministras pirmininkas Markas Carney pasinaudojo proga ir pirmą kartą oficialiai apsilankė Ukrainoje. Jis teigė, kad jo šalies parama Kyjivui yra „nepalaužiama“.

REKLAMA

„Mes esame su jumis kiekviename žingsnyje jūsų kovoje už suverenitetą“, – nurodė jis.

Derybos dėl karo Ukrainoje pabaigos, atrodo, yra kiek apstojusios.

„Ukrainos žmonės turi nesulaužomą dvasią, o jūsų šalies drąsa įkvepia daugelį. Šią svarbią dieną žinokite, kad Jungtinės Valstijos gerbia jūsų kovą, vertina jūsų aukas ir tiki jūsų ateitimi kaip nepriklausomos tautos“, – rašė D. Trumpas.

REKLAMA
REKLAMA

„Dabar yra laikas užbaigti beprasmišką žudymą. Jungtinės Valstijos remia derybomis pasiektą susitarimą, kuris užtikrins ilgalaikę taiką, nutrauks kraujo praliejimą ir apsaugos Ukrainos suverenitetą ir orumą“, – pridūrė jis.

V. Zelenskis padėkojo D. Trumpui už jo laišką ir kreipėsi į ukrainiečius, sakydamas, kad šalis ir po šimto metų vis dar švęs Nepriklausomybės dieną.

„Ukraina yra stipresnė ir turi savigarbą“, – sakė jis.

„Tai yra šiandieninė Ukraina. Ir tokia Ukraina niekada daugiau istorijoje nebus priversta kentėti gėdą, kurią rusai vadina „kompromisu“. Mums reikia teisingos taikos. Mūsų ateitį lemsime tik mes patys. Ir pasaulis tai žino“, – pridūrė jis.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Zelenskis atvyko pas Trumpą (nuotr. SCANPIX)
Po Vance`o pareiškimo – Zelenskio komentaras: nemanau, kad tai yra nuolaidos (4)
Zelenskis Trumpui įteikė ypatingą voką: štai kas jame (nuotr. SCANPIX)
Ukraina ir JAV šią savaitę susitiks aptarti galimų Zelenskio ir Putino derybų (10)
JD Vance'as (nuotr. SCANPIX)
Šaltas atsakas Vašingtonui: Zalužnas ignoravo Vance‘o skambučius (18)
Karas Ukrainoje, 2025-ųjų rugpjūtis (nuotr. SCANPIX)
Vokietijos vicekancleris ragina suteikti Ukrainai patikimas saugumo garantijas (2)

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų