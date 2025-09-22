Kalendorius
Rugsėjo 22 d., pirmadienis
Vilnius +17°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
1
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Užsienis > Europa

Dešimtys tūkstančių žmonių Vengrijoje protestavo prieš Viktoro Orbano išlaidas žiniasklaidai

2025-09-22 10:17 / šaltinis: BNS
2025-09-22 10:17

Budapešte sekmadienį kelios dešimtys tūkstančių žmonių protestavo prieš premjero Viktoro Orbano išlaidas informacinėms kampanijoms bei kaltino jį klaidinant rinkėjus ir kurstant neapykantą dėl politinės naudos.

Orbanas įsiuto: „Tokie politikai kaip Ursula von der Leyen įtraukė mus į karus“ (nuotr. SCANPIX)

Budapešte sekmadienį kelios dešimtys tūkstančių žmonių protestavo prieš premjero Viktoro Orbano išlaidas informacinėms kampanijoms bei kaltino jį klaidinant rinkėjus ir kurstant neapykantą dėl politinės naudos.

REKLAMA
1

Nuo sugrįžimo į valdžią 2010-aisiais nacionalistų lyderis nuolat rengė didžiules informacines kampanijas, kiekvienais metais kainavusias milijonus mokesčių mokėtojų pinigų.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Kritikai teigia, jog šiomis komunikacijos kampanijomis dažnai taikomasi į politinius oponentus ir siekiama skleisti V. Orbano politines žinutes, pavyzdžiui, užkirsti kelią Ukrainos stojimui į Europos Sąjunga (ES).

REKLAMA
REKLAMA

Tačiau valdžia tvirtina, jog šios žiniasklaidos kampanijos yra paremtos faktais bei būtinos siekiant informuoti publiką apie svarbius iššūkius.

REKLAMA

Anot organizatorių, sostinės istorinėje Didvyrių aikštėje susirinko apie 50 tūkst. žmonių. Savo skaičiavimų vyriausybė kol kas nepateikė.

„Aš labai, labai laukiu dienos, kai nereikės jausti nerimo kasdieniame gyvenime, dėl politikos ir šių reklamų, kurios nuolat supa mus per „YouTube“ bei gatvėje“, – teigė proteste dalyvavusi 26 metų mokytoja Sara Lindner.

REKLAMA
REKLAMA

Virš minios sklandė zebro formos balionas – šie gyvūnai tapo valdančiojo elito prabangos simboliu po to, kai netoli Orbanų šeimos sodybos buvo pastebėta jų banda.

Spalį Vengrijos valdžia planuoja surengti „nacionalinę konsultaciją“ mokesčių klausimais. Opozicija tai mato tik kaip naujausią tyčia klaidinantį klausimyną, kuris skirtas tik paremti V. Orbano politiką.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Kiek anksčiau valdžiai palanki naujienų svetainė apkaltino pagrindinę opozicijos partiją, neva laimėjusi rinkimus ji siektų didinti pajamų mokestį.

Partija, kuri, anot apklausų, lenkia V. Orbano „Fidesz“, paneigė tokius kaltinimus.

Anot laikraščio HVG, reklama panašiai konsultacijai dėl Ukrainos narystės ES kainavo apie 27,7 mln. eurų.

Protestą organizavusi „Loupe“ teatro trupė – pagarsėjusi spektakliais, nagrinėjančiais visuomenines problemas – ragina surengti referendumą, kurio tikslas būtų uždrausti valstybines reklamas, kuriomis siekiama „klaidinti, painioti, kurstyti ar provokuoti neapykantą“.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų