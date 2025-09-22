Dešimtys tūkstančių žmonių Vengrijoje protestavo prieš Viktoro Orbano išlaidas žiniasklaidai

Nuo sugrįžimo į valdžią 2010-aisiais nacionalistų lyderis nuolat rengė didžiules informacines kampanijas, kiekvienais metais kainavusias milijonus mokesčių mokėtojų pinigų.
Kritikai teigia, jog šiomis komunikacijos kampanijomis dažnai taikomasi į politinius oponentus ir siekiama skleisti V. Orbano politines žinutes, pavyzdžiui, užkirsti kelią Ukrainos stojimui į Europos Sąjunga (ES).
Tačiau valdžia tvirtina, jog šios žiniasklaidos kampanijos yra paremtos faktais bei būtinos siekiant informuoti publiką apie svarbius iššūkius.
Anot organizatorių, sostinės istorinėje Didvyrių aikštėje susirinko apie 50 tūkst. žmonių. Savo skaičiavimų vyriausybė kol kas nepateikė.
„Aš labai, labai laukiu dienos, kai nereikės jausti nerimo kasdieniame gyvenime, dėl politikos ir šių reklamų, kurios nuolat supa mus per „YouTube“ bei gatvėje“, – teigė proteste dalyvavusi 26 metų mokytoja Sara Lindner.
Virš minios sklandė zebro formos balionas – šie gyvūnai tapo valdančiojo elito prabangos simboliu po to, kai netoli Orbanų šeimos sodybos buvo pastebėta jų banda.
Spalį Vengrijos valdžia planuoja surengti „nacionalinę konsultaciją“ mokesčių klausimais. Opozicija tai mato tik kaip naujausią tyčia klaidinantį klausimyną, kuris skirtas tik paremti V. Orbano politiką.
Kiek anksčiau valdžiai palanki naujienų svetainė apkaltino pagrindinę opozicijos partiją, neva laimėjusi rinkimus ji siektų didinti pajamų mokestį.
Partija, kuri, anot apklausų, lenkia V. Orbano „Fidesz“, paneigė tokius kaltinimus.
Anot laikraščio HVG, reklama panašiai konsultacijai dėl Ukrainos narystės ES kainavo apie 27,7 mln. eurų.
Protestą organizavusi „Loupe“ teatro trupė – pagarsėjusi spektakliais, nagrinėjančiais visuomenines problemas – ragina surengti referendumą, kurio tikslas būtų uždrausti valstybines reklamas, kuriomis siekiama „klaidinti, painioti, kurstyti ar provokuoti neapykantą“.
