  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Užsienis > Kitos šalys

Dėl pražūtingo gaisro Honkonge sulaikyti 8 žmonės

2025-11-28 16:16 / šaltinis: ELTA
Honkongo kovos su korupcija priežiūros institucija pranešė penktadienį suėmusi aštuonis asmenis, susijusius su gaisru gyvenamųjų namų kvartale, kur žuvo mažiausiai 128 žmonės. Tai buvo nuo 1980 m. didžiausias pasaulyje gaisras pastatuose. 

Gaisras Honkonge (nuotr. SCANPIX)

0

Finansų centro Nepriklausoma komisija prieš korupciją (ICAC) pranešė, kad suimti septyni vyrai ir viena moteris yra „konsultantai, pastolių subrangovai ir projekto tarpininkai“.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Komisija jau anksčiau pradėjo tyrimą dėl gaisro renovuojamame gyvenamųjų namų komplekse. Gaisras daugiau nei 40 valandų siautėjo septyniuose iš aštuonių daugiaaukščių kvartalo pastatų, kuriuose iš viso yra beveik 2000 butų, kol buvo suvaldytas. 

ICAC teigimu, suimtieji yra nuo 40 iki 63 metų, „keturi asmenys yra iš didžiulio „Wang Fuk Court“ kvartalo renovacijos projekto konsultacijų firmos – du direktoriai ir du projekto vadovai, atsakingi už projekto priežiūrą“. 

Taip pat suimti trys pastolių subrangovai ir tarpininkas. 

ICAC nepateikė išsamios informacijos, kokiais nusikaltimais jie įtariami. ICAC tyrėjai taip pat konfiskavo darbo dokumentus ir banko įrašus 13-oje vietų. 

Ketvirtadienį Honkongo policija taip pat paskelbė, kad, vykdydama tyrimą, suėmė tris vyrus, įtariamus netyčine žmogžudyste.

